Kena, rinnovo offerte bloccato: alcuni clienti ricevono 10 Giga

Da alcune ore diversi clienti di Kena si trovano alle prese con un disservizio piuttosto fastidioso che blocca il rinnovo delle offerte, anche quando sulla SIM c’è credito più che sufficiente per coprire il costo mensile. Chi resta senza pacchetto attivo finisce così per usare la linea alle condizioni del Piano Base Kena, pagando tutto a consumo, un’eventualità che nessuno mette in conto quando ricarica per tempo.

Le prime segnalazioni sono comparse ieri, 28 settembre 2026, sulle pagine social dell’operatore virtuale. Diversi utenti hanno iniziato a descrivere il problema nei commenti sotto il post Facebook pubblicato il 26 settembre 2026, raccontando più o meno la stessa situazione. La ricarica va a buon fine ma l’offerta non riparte.

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Cosa chiede Kena ai clienti coinvolti

Per il momento l’operatore non ha confermato in modo ufficiale alcun malfunzionamento. Nelle risposte ai commenti Kena invita piuttosto a scrivere i propri dati nella messaggistica privata di Facebook, così che i suoi operatori possano fare una verifica sul singolo caso. Le informazioni richieste sono nome, cognome e codice fiscale dell’intestatario della SIM, la data di rinnovo dell’offerta, un numero di telefono alternativo e un indirizzo email a cui essere ricontattati.

Sul fronte del Servizio Clienti il quadro appare un po’ diverso. Secondo alcune segnalazioni gli addetti avrebbero ammesso che è in corso un disservizio a livello nazionale, tale da impedire il rinnovo delle offerte Kena. Alcuni clienti che sono riusciti a parlare con un operatore hanno anche ricevuto 10 Giga di traffico dati gratuiti in attesa che la situazione si sistemi, con l’invito a richiamare per farli riattivare nel caso in cui il problema non fosse ancora rientrato. Non tutti però hanno avuto la stessa fortuna, visto che c’è chi lamenta di non riuscire proprio a mettersi in contatto con l’assistenza per segnalare l’inconveniente.

Come funziona il Piano Base quando l’offerta non si rinnova

Vale la pena ricordare cosa succede in caso di mancato rinnovo. Con Kena le offerte vengono sospese, ma la linea non si spegne del tutto e il cliente può continuare a chiamare, mandare SMS e navigare secondo le condizioni del Piano Base. Per quanto riguarda internet, però, i clienti riferiscono che la connessione viene bloccata e per tornare online alla tariffa prevista bisogna rispondere all’SMS inviato dall’operatore.

I costi del Piano Base Kena non sono trascurabili. Le chiamate verso tutti i numeri nazionali costano 35 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta, ogni SMS inviato viene addebitato 25 centesimi di euro e la navigazione è tariffata 50 centesimi di euro a scatti anticipati di 50 MB. Con il credito ricaricato ma l’offerta ferma, insomma, anche un uso normale dello smartphone può erodere il saldo abbastanza in fretta.

La rete usata da Kena

Kena è il secondo brand di TIM e si appoggia alla rete di quest’ultimo operatore in 2G e 4G. Dal 16 luglio 2025 è disponibile anche il 5G, con velocità limitata fino a 250 Mbps e soltanto con alcune offerte oppure tramite un’opzione abilitante.

Nel dettaglio la connessione di quinta generazione di Kena arriva fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, gli stessi valori del profilo base del 5G di TIM, mentre il marchio principale propone anche il profilo 5G Ultra fino a 2 Gbps. Con le offerte in 4G la velocità massima stimata è invece di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Fonte: TecnoAndroid