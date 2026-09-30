Huawei Mate 90, un leak svela tre chip Kirin per la gamma

La nuova serie Huawei Mate 90 continua a emergere pezzo dopo pezzo. Dopo le colorazioni e il design circolati nelle ultime ore, una nuova indiscrezione rivela quali chip dovrebbero animare ogni modello della gamma, dalla versione standard fino alle varianti più esclusive. Il quadro che ne esce è piuttosto articolato e, per certi versi, smentisce quanto si pensava fino a poco tempo fa sulle scelte del produttore cinese per i suoi prossimi top di gamma.

A diffondere le informazioni è stato un informatore molto seguito in Cina, abituato a fornire anticipazioni sul mondo degli smartphone. Stavolta i dettagli non si limitano al processore ma toccano anche schermi, fotocamere e accessori, offrendo un’idea abbastanza completa di cosa aspettarsi da Huawei Mate 90 e dai suoi fratelli maggiori.

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Kirin 9030, 9035 e 9050 Pro: come si divide la gamma

Credits: TecnoAndroid

Partendo dal basso, Huawei Mate 90 dovrebbe affidarsi al Kirin 9030. Un gradino più in alto si colloca Huawei Mate 90 Pro, che invece monterebbe il Kirin 9035 accompagnato da una GPU Maleoon 935 con frequenza di 2,85 GHz. Chiudono la lineup Huawei Mate 90 Pro Max e Huawei Mate 90 RS, entrambi equipaggiati con il Kirin 9050 Pro, ovvero il processore più avanzato dell’intera famiglia.

Qui sta la vera novità. Le voci precedenti sostenevano infatti che il modello base e la variante Pro avrebbero adottato versioni meno recenti del chip, lasciando il Kirin 9050 Pro soltanto ai modelli Pro Max e RS. La nuova fuga di notizie racconta invece una storia diversa, con tre processori distinti che segnano in modo netto il confine tra una fascia e l’altra. Una scelta che, se confermata, darebbe a ciascun dispositivo un’identità ben precisa anche sotto il profilo delle prestazioni.

Display, fotocamere e un teleconvertitore esterno

Il leak entra nel merito anche degli schermi. Huawei Mate 90 Pro dovrebbe contare su un display OLED a doppio strato da 6,75 pollici, mentre sui modelli Pro Max e RS la diagonale salirebbe a 6,9 pollici. Per la versione standard, al momento, non ci sono indicazioni sulla misura del pannello, che rimane quindi un’incognita.

Sul fronte fotografico le ambizioni sono decisamente alte. Huawei Mate 90 Pro Max e Huawei Mate 90 RS condividerebbero un sensore principale 18EV di grandi dimensioni, abbinato a un teleobiettivo da 200 megapixel. Si tratta di specifiche in linea con quanto emerso nelle settimane scorse sui futuri modelli di punta dell’azienda, segno che su questo aspetto le indiscrezioni sembrano ormai piuttosto coerenti tra loro.

C’è poi un elemento curioso. Le varianti superiori della serie dovrebbero supportare un teleconvertitore esterno, cioè un obiettivo aggiuntivo da applicare al telefono. Nel caso di Huawei Mate 90 Pro Max Collector’s Edition e di Huawei Mate 90 RS si parla di un’ottica da un pollice con zoom 10x, pensata evidentemente per chi vuole spingere al massimo le capacità fotografiche del proprio smartphone.

Il design esclusivo di Huawei Mate 90 RS

A distinguere ulteriormente il modello più prestigioso ci penserebbe l’estetica. Huawei Mate 90 RS dovrebbe infatti proporre una scocca unibody in titanio con colorazioni riservate, allontanandosi dal look di Huawei Mate 90 Pro Max nonostante le numerose caratteristiche tecniche in comune. Una differenziazione che punta chiaramente su materiali e finiture per giustificare la collocazione al vertice della gamma.

Fonte: TecnoAndroid