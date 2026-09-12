Kena regala 100 Giga gratis ogni mese: promo prorogata al 2026

Kena Ricarica Automatica resta una delle poche occasioni per portarsi a casa 100 Giga gratis ogni mese senza pagare nulla in più, e la buona notizia è che l’operatore ha deciso di allungare ancora i tempi. La promozione, che in precedenza era fissata al 15 settembre 2026, adesso accompagnerà i clienti fino al 30 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe o modifiche dell’ultimo minuto. Un rinvio che di fatto sposta la scadenza a fine anno.

Il meccanismo è semplice e ruota tutto attorno al servizio di ricarica ricorrente: associando un metodo di pagamento, ogni mese arriva in automatico una ricarica dell’importo esatto dell’offerta attiva, prima del rinnovo. Chi attiva questo servizio ottiene in regalo l’opzione chiamata “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”, valida sia per i nuovi clienti che sottoscrivono una SIM, sia per chi è già cliente Kena con un piano in corso.

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Chi può attivarla e come funzionano i 100 Giga

Qualche paletto però c’è. L’opzione non è compatibile con le offerte mobili che costano meno di 5 euro al mese, quindi resta esclusa ad esempio Kena 4,99 150 GB 5G TOP. Fuori anche le SIM con Kena TIMVISION attiva e l’offerta Kena Pack con pagamento semestrale. Per tutti gli altri, l’attivazione è immediata: appena parte la Ricarica Automatica, partono anche i Giga extra.

Il rinnovo è automatico ogni mese, finché restano attive sia la ricarica ricorrente sia l’offerta principale, e continua anche oltre la nuova scadenza. Un dettaglio utile riguarda l’ordine di consumo: i 100 Giga dell’opzione vengono scalati con priorità rispetto a quelli inclusi nel piano base, quindi il traffico regalato si esaurisce per primo.

Sul roaming il discorso cambia. Trattandosi di traffico gratuito, in linea di massima questi Giga non valgono per l’utilizzo nei Paesi dell’Unione Europea, dove si applicano le soglie previste dall’offerta principale. Sul sito ufficiale, però, viene indicato che in roaming nei Paesi UE, in Moldavia e in Ucraina è comunque possibile utilizzare 1 Giga, conteggiato a scatti anticipati di 1KB. Una volta finito, si continua a navigare con i Giga europei del proprio piano.

Attivazione, riattivazione e cambi offerta

I metodi di pagamento accettati per la ricarica ricorrente sono PayPal, carte di credito dei circuiti Visa, Mastercard e American Express, carte ricaricabili Visa e Mastercard e PostePay. Chi acquista una nuova SIM può selezionare il servizio direttamente durante l’ordine, prima di completare il pagamento. Chi invece ha già un’offerta attiva può farlo in qualsiasi momento dall’area MyKena, sia da sito che da app, avendo però credito residuo sulla SIM. A conferma arriva un SMS.

Attenzione a un passaggio che sfugge spesso: se il servizio è già attivo da tempo, per ottenere i 100 Giga bisogna disattivarlo e riattivarlo. Si può fare dall’area clienti, chiamando il Servizio Assistenza Clienti al 181 oppure passando in un negozio dell’operatore. Stessa procedura serve nel caso in cui l’opzione venga disattivata per errore, sempre entro la scadenza in vigore.

C’è poi il capitolo cambio offerta: prenotando un passaggio a un altro piano, sia la Ricarica Automatica sia l’opzione con i Giga extra vengono disattivate in automatico. Per riaverli, tocca ripetere l’attivazione entro i termini della promozione.

Velocità di rete e le altre proroghe

Kena appoggia la rete TIM in 2G, 4G e, dal 16 luglio 2025, anche in 5G, ma solo con alcune offerte o attivando l’opzione dedicata. In 5G si arriva fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, gli stessi valori del profilo base TIM, ovviamente con dispositivo compatibile e copertura. In 4G il tetto è di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload per tutte le offerte.

I 100 Giga regalati seguono la velocità del piano attivo: chi naviga in 4G li userà in 4G, chi ha il 5G incluso o l’opzione abilitante potrà sfruttarli anche in 5G.

Prorogate anche le promozioni Telepass nei negozi TIM e Kena aderenti, che dal 9 settembre 2026 slittano al 13 ottobre 2026, con l’Opzione Twin gratuita per i primi 9 mesi anziché 3. Dal 10 settembre 2026, inoltre, per il cashback fino a 200 euro serve il nuovo codice promozionale AUTUNNO200, che sostituisce ESTATE200.