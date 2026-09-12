UGREEN FineTrack Pro a 14,80€: il tracker solare che non si scarica

Chi cerca un tracker UGREEN capace di funzionare senza mai chiedere il cambio della batteria ha trovato pane per i suoi denti, perché UGREEN FineTrack Pro Smart Finder scende su Amazon a 14,80 euro contro i 25,99 euro di listino, il prezzo più basso mai visto da quando il dispositivo è arrivato in Italia. Il motivo dell’interesse non sta solo nello sconto, per quanto corposo, ma in una scelta tecnica che nella categoria dei localizzatori resta ancora piuttosto rara, cioè un piccolo pannello fotovoltaico integrato direttamente nella scocca.

L’idea è semplice e funziona esattamente come ci si aspetta. Niente batteria a bottone da sostituire ogni dodici mesi, niente scocca da aprire con l’unghia sperando di non rompere nulla. Il pannello raccoglie luce, la batteria ai polimeri di litio si ricarica, e il ciclo continua all’infinito finché l’oggetto a cui è agganciato il tracker vede il sole con una certa regolarità.

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Ricarica solare e allarme da 110 dB, cosa offre FineTrack Pro

I numeri parlano chiaro, almeno sulla carta. Con un’esposizione a 80 klx la ricarica solare porta il dispositivo da 0 a 100% in meno di 70 ore. Tradotto in termini pratici, chi lo attacca a uno zaino usato tutti i giorni, alla borsa da lavoro o al telaio di una bicicletta che passa buona parte della giornata all’aperto non dovrà più pensare alla carica residua. Diverso il discorso per chi volesse infilarlo dentro una valigia sempre chiusa in cantina, dove ovviamente il pannello non ha molto da fare.

L’altro punto forte è l’audio. L’allarme acustico arriva a 110 dB, un valore nettamente superiore ai 60 o 70 dB che si trovano di solito sui localizzatori concorrenti, AirTag compreso. Chi ha provato a ritrovare un mazzo di chiavi finito sotto il divano sa quanto conti quel margine in decibel. La scocca è certificata IP68, quindi regge polvere e immersione in acqua, e le dimensioni restano contenute a 4,8 x 1,1 x 4,2 cm per appena 20 grammi di peso.

Il dispositivo è certificato Apple Find My e non richiede alcuna app di terze parti. Basta l’applicazione Dov’è già presente sui dispositivi Apple per completare l’abbinamento e appoggiarsi alla rete globale di prodotti del marchio, che è poi il vero motore della localizzazione. Serve iOS 14.5 o versioni successive, e la compatibilità copre iOS, iPadOS e macOS. C’è anche la condivisione con un massimo di 5 ID Apple, comoda per una famiglia o per un gruppo che viaggia insieme, insieme alle notifiche di oggetto dimenticato che avvisano quando ci si allontana lasciando qualcosa indietro. La garanzia inclusa è di 2 anni.

Un limite però esiste ed è bene metterlo subito sul tavolo. FineTrack Pro funziona esclusivamente nell’ecosistema Apple, quindi chi usa Android deve guardare altrove, per esempio verso il FineTrack Duo dello stesso produttore.

Lo sconto del 43% e perché il minimo storico conta

Il prezzo attuale di 14,80 euro corrisponde a uno sconto del 43% sul listino, con un risparmio che supera gli 11 euro. È il minimo storico registrato sul mercato italiano per questo modello, e considerando che si parla di un accessorio dal costo già contenuto, la differenza si sente parecchio in proporzione.

L’offerta Amazon è attiva su Amazon.it, con la solita avvertenza che vale per tutte le promozioni di questo tipo, cioè che la disponibilità a queste condizioni può esaurirsi in fretta. Per chi stava valutando l’acquisto di un localizzatore ma frenava davanti all’idea della manutenzione periodica della batteria, è probabilmente il momento buono per chiudere la questione. Il confronto diretto con AirTag, del resto, si gioca proprio su questi due elementi, autonomia che non richiede interventi e un allarme sonoro molto più udibile, a fronte della stessa integrazione nella rete di localizzazione Apple.