Jailbreak PS5 arriva su Pro e Slim, ma c’è un limite

Il jailbreak PS5 non conosce più eccezioni legate al modello, perché nelle ultime ore è stata diffusa una nuova procedura che funziona anche su PS5 Pro e sulla versione base più recente della console Sony, quella che molti chiamano in modo più o meno ufficioso Slim. La novità arriva a stretto giro rispetto a un altro annuncio che aveva attirato parecchia attenzione tra gli appassionati, cioè il nuovo emulatore di Nintendo Switch pensato proprio per PS5.

Fino a poco tempo fa chi possedeva la versione Pro restava infatti tagliato fuori. L’emulatore c’era ma la console più potente della famiglia non era ancora compatibile con lo sblocco, e l’esperimento rimaneva così riservato agli altri modelli. Quel limite ora appartiene al passato e il discorso si allarga anche alla Slim, riconoscibile per il lettore ottico removibile.

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Un metodo che esisteva già ma era per pochi

A dirla tutta il jailbreak su PS5 Pro non nasce oggi. Tecnicamente era disponibile già da qualche settimana ma era rimasto confinato in una cerchia ristretta di addetti ai lavori. Le ragioni erano diverse e piuttosto concrete. La procedura in sé risultava complicata da portare a termine, la compatibilità era molto limitata e a tutto questo si aggiungevano altre restrizioni assortite che rendevano l’operazione poco praticabile per l’utente medio.

Stando a quanto emerso quegli ostacoli sono stati risolti o quantomeno aggirati in maniera accettabile. È proprio questo il passaggio che fa la differenza, perché un metodo complicato e riservato a pochi si trasforma in qualcosa di molto più accessibile. Il nuovo sistema dovrebbe funzionare sulla maggior parte delle varianti hardware sia della Pro sia della Slim, un dettaglio non da poco considerando che sotto lo stesso nome commerciale possono convivere revisioni interne differenti.

Nella comunità la notizia è stata accolta con un certo entusiasmo. In un messaggio diffuso sui social si legge che ogni console PS5 può ora essere sbloccata tranne quelle aggiornate più o meno nell’ultima settimana, con un commento che non lascia spazio a dubbi sul peso della scoperta, definita semplicemente enorme.

Il nodo degli aggiornamenti firmware

C’è però una condizione precisa da rispettare ed è quella che separa chi può procedere da chi invece resta escluso. Il metodo funziona solo a patto di non aver installato gli ultimi aggiornamenti firmware ufficiali che Sony ha distribuito in questi giorni. Chi ha già scaricato le versioni più recenti del software di sistema si ritrova quindi fuori dai giochi, almeno con questa procedura.

La finestra temporale indicata è piuttosto stretta. Si parla delle console aggiornate nell’ultima settimana circa, mentre tutte le altre rientrano nel perimetro coperto dal nuovo sblocco. In pratica a pesare è soltanto la versione del firmware presente sulla macchina e non più il modello acquistato, che si tratti della prima PS5, della Slim con lettore removibile o della più costosa PS5 Pro.

Per chi desiderava provare l’emulatore Switch sulla propria console il quadro è quindi cambiato nel giro di poche ore. Il limite che riguardava i possessori della Pro è caduto e lo stesso vale per la nuova versione base della console, a condizione che il firmware installato non sia tra quelli rilasciati da Sony negli ultimi giorni.

Fonte: TecnoAndroid