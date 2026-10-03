CoopVoce Turbo 200 e 400, attivazione gratis fino al 28 ottobre

CoopVoce ha deciso di concedere qualche settimana in più a chi sta pensando di cambiare operatore. L’attivazione gratuita sulle offerte Turbo 200 e Turbo 400 resta infatti disponibile fino al 28 ottobre 2026, salvo cambiamenti, per tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero. Per l’operatore virtuale si tratta di una scelta piuttosto insolita, visto che di solito alla scadenza di una promozione ne arriva subito un’altra diversa, sempre pensata per chi proviene da un altro gestore.

Fino a poco tempo fa il vantaggio era previsto soltanto dal 3 al 30 settembre 2026 e comprendeva anche Smart 30. Con la proroga il quadro cambia leggermente. Turbo 200 e Turbo 400 mantengono l’attivazione senza costi, mentre su Smart 30 il contributo iniziale è tornato a pagamento. L’estensione vale sia online sia nei punti vendita Coop.

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Cosa includono Turbo 200 e Turbo 400

Le due proposte della gamma Turbo 5G sono le uniche del listino abilitate alla rete di quinta generazione. Turbo 200 costa 7,90 euro al mese e offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 200 Giga in 4G e 5G. Turbo 400 sale a 9,90 euro al mese con gli stessi minuti e messaggi ma con 400 Giga. In entrambi i casi la velocità arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Nel catalogo restano anche due soluzioni in 4G. Smart a 3,90 euro al mese mette sul piatto minuti illimitati, 200 SMS e 500 Mega, mentre Smart 30 a 4,90 euro al mese porta il traffico dati a 30 Giga. Qui la navigazione si ferma a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Con tutte e quattro le offerte è possibile chiedere un nuovo numero oppure passare da un altro operatore nazionale, online o nei negozi Coop, con l’esclusione per ora dei supermercati della Calabria.

Normalmente chi attiva online con spedizione a casa paga un costo iniziale di 10 euro con 1 euro di traffico incluso, più il primo mese anticipato, senza spese per l’invio della SIM. In negozio, o prenotando online con ritiro nel punto vendita, la SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso, a cui si aggiunge una prima ricarica minima per coprire il primo mese. Grazie alla promozione, chi porta il proprio numero online versa soltanto il canone anticipato, quindi 7,90 euro con Turbo 200 e 9,90 euro con Turbo 400. Nei punti vendita basta invece la ricarica iniziale per il primo mese.

Cambio offerta, rete e servizi disponibili

Anche i già clienti possono passare a queste tariffe, di norma pagando 9,90 euro una tantum. Fino al 28 ottobre 2026, salvo cambiamenti, il passaggio verso Turbo 200 e Turbo 400 è gratuito, ma dal credito residuo viene comunque scalato il costo del primo mese anticipato.

Sul fronte della copertura, CoopVoce è un operatore Full MVNO che si appoggia alla rete di Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e, dall’8 gennaio 2026, anche in 5G con le offerte dedicate. Per sfruttare la quinta generazione servono un dispositivo compatibile e un’area coperta, altrimenti la connessione passa automaticamente al 4G. Il 3G sulla rete ex Vodafone Italia è stato dismesso da alcuni anni, ma da marzo 2023 è attivo il VoLTE per telefonare in 4G con gli smartphone compatibili.

Per l’attivazione online, oltre alla videoidentificazione, da luglio 2024 si può usare lo SPID. Sono disponibili anche le eSIM e la Self SIM, venduta nei negozi Coop aderenti a 9,90 euro con attivazione e primo mese compresi, da attivare successivamente online.

Se al momento del rinnovo il credito non basta, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. In quel periodo i dati sono bloccati e chiamate e SMS seguono il piano SuperFacile Coop a 12 centesimi, con scatto alla risposta di 12 centesimi. Ricaricando entro i 30 giorni l’offerta si riattiva, altrimenti viene disattivata. Esiste anche il servizio Rinnovo Facile, che addebita in automatico l’importo esatto del canone sul metodo di pagamento scelto.

Quando i Giga finiscono la navigazione si blocca senza costi aggiuntivi ed è possibile rinnovare in anticipo dall’app. Infine, nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito minuti, SMS e Giga possono essere usati come in Italia durante i viaggi occasionali, senza alcun limite mensile e sempre per uso personale.

Fonte: TecnoAndroid