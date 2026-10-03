World of Warcraft: Forever, arriva la quest nata da Make A Wish

World of Warcraft: Forever è stato pensato per conservare l’esperienza vanilla di WoW esattamente com’era nel 2004. C’è però una missione del 2007 per cui la community chiedeva da tempo a Blizzard un’eccezione, e quel desiderio è stato finalmente esaudito. Kyle’s Gone Missing è infatti arrivata in WoW Forever, insieme a una delle storie più delicate e commoventi mai legate al celebre MMO.

Per chi non la conoscesse, la quest venne aggiunta al gioco durante l’era di Burning Crusade, nel 2007. Dietro c’era una richiesta della fondazione Make A Wish da parte di un giovane giocatore, Ezra Chatterton, conosciuto online come “Ephoenix”, che in quel periodo combatteva contro un tumore al cervello. Blizzard decise di accontentarlo nel modo migliore possibile e gli permise di ideare la missione e di registrare personalmente le battute del suo personaggio. Il compito affidato ai giocatori è semplice e allo stesso tempo tenerissimo, ovvero aiutare il PNG creato da Chatterton, Ahab Wheathoof, a ritrovare il suo cane. Si tratta di una quest dolcissima e capace di scaldare il cuore, ma dato che WoW Forever include soltanto i contenuti della versione originale del 2004, Kyle’s Gone Missing era rimasta, per l’appunto, dispersa. Almeno fino ad ora.

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World of Warcraft: Forever, un omaggio che arriva quasi 20 anni dopo

Ezra Chatterton è purtroppo scomparso nel 2008, ma a distanza di quasi 20 anni il suo ricordo trova spazio anche nel nuovo MMO di Blizzard. Sul forum ufficiale gli utenti avevano più volte chiesto di inserire la missione nel gioco, e nei primi giorni di questa settimana un community manager aveva lasciato intendere che la novità era in arrivo. La conferma definitiva è giunta poi da Johnny Cash, principal game designer di WoW Forever, che con un post pubblicato il 2 ottobre 2026 ha annunciato l’aggiunta di Kyle’s Gone Missing e di Ahab Wheathoof. Un momento carico di emozione sia per lo sviluppatore sia per chiunque conosca la vicenda di Chatterton.

Le parole di Cash sono state molto sentite. “Ho avuto l’onore e il privilegio di portare ‘Kyle’s Gone Missing!’ in WoW: Forever” ha scritto il designer. “Ezra Chatterton era un enorme fan di WoW, il creatore e il doppiatore di Ahab Wheathoof e il creatore di Kyle.” E ancora, in chiusura del messaggio: “Mi è scesa una lacrima durante questo lavoro, amici miei. Riposa in pace, Ezra.” Poche righe, scritte senza giri di parole, che hanno toccato da vicino una comunità rimasta legata a quella storia per tanti anni.

Dove trovare la missione di Ezra

Chi desidera affrontare la quest e aiutare Ahab a ritrovare il suo amico a quattro zampe deve dirigersi a Bloodhoof Village, nella regione di Mulgore. Si tratta della zona di partenza riservata a chi sceglie di giocare con un Tauren, quindi per alcuni giocatori l’incontro con il personaggio avverrà quasi subito, già nelle prime fasi dell’avventura. Per tutti gli altri basterà raggiungere quell’area del mondo di gioco e cercare il PNG nel villaggio.

Senza svelare nulla dello sviluppo della missione a chi non l’ha mai vissuta in prima persona, va segnalato un solo requisito pratico per sbloccarla. Per poter iniziare Kyle’s Gone Missing in WoW Forever è necessario aver raggiunto almeno il livello 5.

Fonte: TecnoAndroid