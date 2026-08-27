iPhone pieghevole, il render rosso che ribalta le previsioni

Sul primo iPhone pieghevole di Apple si è aperto un piccolo giallo, e riguarda una cosa apparentemente banale come il colore. Fino a poche ore prima le indiscrezioni andavano tutte nella stessa direzione, due sole varianti cromatiche, una chiara e una scura, poi è arrivato un render che parla di una versione rossa e ha rimescolato le carte. Un dettaglio minore, in teoria, che però sul dispositivo più atteso della prossima presentazione Apple diventa immediatamente materia di discussione.

Il contesto aiuta a capire perché la questione abbia acceso tanta curiosità. L’evento è stato annunciato per il 9 settembre e sul palco, oltre a iPhone 18 Pro e Pro Max, dovrebbe salire anche il primo melafonino con display flessibile, un prodotto di cui si parla da anni e che secondo diverse voci potrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Di questo modello, in effetti, circola già una quantità notevole di informazioni. Sui colori, però, sembrava esserci un accordo quasi unanime.

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Perché due soli colori avevano senso

La logica dietro la scelta di una palette ridotta è tutt’altro che misteriosa. A differenza degli iPhone tradizionali, pensati per vendere numeri enormi in ogni fascia di mercato, il pieghevole nasce come prodotto di nicchia, destinato a volumi decisamente più contenuti. Meno unità significa meno varianti da produrre, gestire e distribuire, e in una catena di fornitura complessa come quella di un dispositivo con schermo flessibile ogni semplificazione conta.

C’è poi una considerazione di posizionamento. Un iPhone pieghevole non ha alcun bisogno di distinguersi dal resto della gamma attraverso il colore, perché è già la sua forma a fare tutto il lavoro. Aggiungere tinte particolari, magari poco digeribili per una parte del pubblico, rischierebbe soltanto di complicare la vita a un prodotto che deve convincere sul piano tecnico e su quello del prezzo, non su quello estetico. Una variante chiara e una scura, in questo scenario, erano la risposta più prevedibile e forse la più sensata.

Il render rosso che ha rotto lo schema

Poi è entrato in scena Evan Blass, uno dei nomi più solidi quando si parla di anticipazioni sul mondo mobile, che su X ha condiviso i render di un iPhone pieghevole rosso. Non una tinta discreta, non una sfumatura pensata per passare inosservata, ma un colore pieno, di quelli che si notano appena il telefono compare in mano a qualcuno. Un’immagine che, arrivando da quella firma, non può essere liquidata come fantasia di un pomeriggio.

Da qui il conflitto tra le fonti. Da un lato la ricostruzione consolidata, che parla di due sole opzioni e trova conferma in ragionamenti industriali difficili da smontare. Dall’altro un materiale visivo attribuito a una fonte che negli anni ha sbagliato molto poco. Le due versioni non sono conciliabili, e a poche settimane dalla presentazione questo genere di contraddizione è tutt’altro che comune.

Vale la pena ricordare che sui colori Apple ha storicamente giocato in modo diverso a seconda delle linee di prodotto, con i modelli base più aperti alla sperimentazione e i Pro tendenzialmente ancorati a toni sobri. Dove si collocherebbe un eventuale iPhone Ultra in questo schema è esattamente il punto interrogativo che il render rosso ha sollevato. Se il pieghevole viene trattato come un oggetto da vetrina tecnologica, una tinta accesa può avere senso come dichiarazione di intenti. Se invece viene inserito nella famiglia più formale, la coppia chiaro e scuro torna a essere l’ipotesi più probabile.

La data del 9 settembre, comunque, è già segnata sul calendario, e sarà quel giorno a chiarire quale delle due ricostruzioni fosse quella giusta.