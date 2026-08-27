Galaxy S26 Ultra è l’Android più venduto al mondo nel Q2 2026

Samsung Galaxy S26 Ultra si prende una soddisfazione che al colosso coreano mancava da anni, perché nel secondo trimestre del 2026 è stato lo smartphone Android più venduto al mondo. Un risultato che vale doppio, visto da dove arriva di solito il grosso dei volumi dell’azienda, cioè dalla fascia economica. Il quadro completo del trimestre, però, racconta anche un’altra storia, quella di un mercato che arretra e di due soli marchi capaci di tenere il passo.

Il report di Counterpoint Research sul Q2 2026 mette in cima alla classifica globale iPhone 17, che da solo vale il 6% delle vendite totali. Per capire il salto basta guardare all’anno precedente, quando iPhone 16 si era fermato al 4%. Apple e Samsung si spartiscono l’intera top 10 con cinque modelli a testa, e la novità pesante è l’assenza di Xiaomi, che nella stessa classifica dell’anno scorso c’era eccome.

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Podio tutto Apple, Galaxy S26 Ultra si ferma ai piedi

Le prime tre posizioni parlano una lingua sola. Dietro iPhone 17 ci sono iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro, il che significa che Apple ha occupato l’intero podio senza lasciare spiragli. Galaxy S26 Ultra arriva quarto, medaglia di legno, ma con il primato tra i dispositivi Android che resta comunque un traguardo di peso.

Il contesto generale è tutt’altro che semplice. Il mercato nel suo complesso ha perso l’11% delle vendite rispetto a dodici mesi prima, colpito dalla crisi globale delle memorie RAM e flash che ha spinto i produttori a concentrarsi sulla fascia alta. Risultato: Apple e Samsung insieme hanno piazzato il 26% delle unità totali, con una crescita del 2% su base annua. In un mercato che scende, i due giganti salgono.

Il Senior Analyst Karn Chauhan ha messo l’accento proprio su questo, sottolineando il 5% di crescita registrato da Apple mentre tutto attorno arretrava. Le vendite sono aumentate in diversi Paesi asiatici e in Corea del Sud sono addirittura raddoppiate. Il motivo, secondo l’analista, sta anche nel fatto che il divario tecnico tra il modello base e i Pro si è assottigliato parecchio, rendendo iPhone 17 la scelta più sensata per un numero enorme di utenti.

Samsung cambia pelle: il premium vende più del low cost

Sul fronte coreano il dato è quasi storico. Il Senior Analyst Harshit Rastogi ha evidenziato come sia la prima volta che un modello premium risulta lo smartphone Android più venduto in un secondo trimestre. Di solito le classifiche di Samsung si costruiscono sui volumi dei dispositivi economici, non sui top di gamma da vetrina.

C’è anche una questione di calendario. La serie Galaxy S26 è stata presentata con un mese di ritardo rispetto alle generazioni precedenti, e questo ha spostato una fetta più consistente delle vendite proprio dentro il periodo aprile giugno. Galaxy S26 Ultra ha superato nettamente il modello che lo precedeva e da solo ha coperto oltre la metà delle vendite dell’intera famiglia.

L’altro premium coreano in classifica è Galaxy S26, nono posto, appena davanti a iPhone 16 5G. Gli altri tre nomi Samsung presenti nella top 10 appartengono tutti alla serie Galaxy A, con un peso particolare della fascia più economica. Niente funzioni da capogiro, certo, ma prezzi accessibili, distribuzione capillare e un supporto software che non scherza. Vale la pena notarlo: tutti i dieci modelli della classifica garantiscono almeno sei anni di aggiornamenti ufficiali, un dato che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile per i dispositivi di fascia bassa.

Sono modelli pensati per i mercati emergenti e per chi non ha bisogno dell’ultima diavoleria tecnologica, e continuano a fare volumi importanti anche mentre l’attenzione dei produttori si sposta verso l’alto della gamma.