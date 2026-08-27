Unieuro Back to School: fino a 350 euro di rimborso sull’usato

Chi ha un vecchio computer in un cassetto potrebbe volerlo tirare fuori adesso, perché il volantino Unieuro Back to School mette sul tavolo un rimborso che arriva fino a 350 euro sul valore dell’usato. Il meccanismo è semplice, quasi banale nella sua efficacia: si acquista un PC fisso o portatile di qualsiasi marca, Apple compreso, con una spesa minima di 349 euro, si consegna il vecchio dispositivo e si incassa il rimborso. La promozione resta valida fino al 6 settembre, sia nei punti vendita fisici sia sullo store online.

Vale la pena chiarire subito un dettaglio che spesso sfugge: il rimborso non è uguale per tutti i modelli. Cambia in base al prodotto scelto, quindi la cifra massima di 350 euro si aggancia ad alcune configurazioni specifiche e non a tutto il catalogo. Detto questo, anche le fasce intermedie offrono margini interessanti, soprattutto per chi stava già valutando il cambio in vista del rientro a scuola o all’università.

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I portatili più interessanti del volantino Unieuro

Partendo dall’alto, il pezzo forte è MSI Cyborg Gaming, proposto a 1.149 euro e collocato nella fascia che permette di ottenere il rimborso massimo da 350 euro. La scheda tecnica parla chiaro: display da 15,6 pollici Full HD con refresh a 144 Hz, processore Intel Core 7, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB dedicati. C’è anche la tastiera retroilluminata, dettaglio che sui laptop da gioco fa la differenza più di quanto si pensi. Non è una macchina pensata solo per il gaming, del resto con quella dotazione grafica se la cava bene anche con montaggio video e lavori pesanti.

Chi cerca qualcosa di più contenuto trova il laptop HP a 649 euro, abbinato a un rimborso fino a 300 euro. Qui la configurazione punta sull’equilibrio: 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, schermo da 15,6 pollici Full HD, processore Intel Core 7 e un’autonomia dichiarata fino a 10 ore con supporto alla ricarica rapida. Per uso quotidiano, studio e produttività è una scelta che regge senza troppi compromessi.

Le proposte più economiche e come funziona il rimborso

Scendendo ancora, il Lenovo Ideapad Slim 3I costa 549 euro e apre a un rimborso fino a 200 euro. Anche in questo caso 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, con schermo da 15,3 pollici e processore Intel Core 5. Meno potenza rispetto ai modelli precedenti, però la quantità di memoria resta generosa per la fascia di prezzo.

L’ingresso più accessibile è Acer Aspire Lite, venduto a 399 euro con rimborso fino a 150 euro. Le specifiche sono quelle di un portatile da utilizzo leggero: schermo da 15,6 pollici Full HD, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, autonomia fino a 10 ore e processore AMD Ryzen 3. Perfetto per navigazione, videoscrittura e didattica a distanza, meno adatto a chi ha bisogno di potenza bruta.

La logica dell’iniziativa Back to School di Unieuro premia quindi due comportamenti diversi: da un lato chi vuole liberarsi di un dispositivo ormai lento e ottenere in cambio un beneficio economico concreto, dall’altro chi approfitta della finestra temporale per fare un salto di categoria senza spendere l’intera cifra di listino. Il vincolo della soglia minima di 349 euro resta l’unico paletto rilevante, insieme alla necessità di consegnare effettivamente il vecchio computer.

Le offerte Unieuro comprese in questa campagna restano attive fino al 6 settembre, con la possibilità di completare l’acquisto e la valutazione dell’usato tanto in negozio quanto attraverso il sito.