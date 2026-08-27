iPhone Ultra, il colore rosso non esiste: ecco le varianti

Un nuovo rumor sui colori di iPhone Ultra è arrivato a poche settimane dalla presentazione ufficiale, e ha già trovato una smentita piuttosto secca. A lanciare l’indiscrezione è stato Evan Blass, leaker con una lunga storia alle spalle, che su X ha pubblicato quelle che sarebbero le tre finiture del pieghevole di Apple. Tra queste spunta una variante rossa, che nessuno si aspettava e che stona parecchio con tutto quello circolato finora. Poche ore dopo, però, Mark Gurman è intervenuto proprio per contestare quel dettaglio, sostenendo che di rosso non ci sarà nulla.

La questione non è banale, perché sui colori del nuovo pieghevole si è discusso a lungo e le voci raccolte finora andavano tutte in una direzione ben più sobria. Le indiscrezioni parlavano di due sole opzioni, nero e bianco, con qualche fonte spinta a ipotizzare addirittura una gamma limitata al solo bianco. Un ventaglio ridotto all’osso, insomma, coerente con l’idea di un prodotto di fascia altissima e volutamente essenziale.

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Cosa sostiene Evan Blass e perché in molti storcono il naso

Le immagini condivise dal leaker mostrano il dispositivo in tre finiture, rosso incluso. Il problema è che quelle stesse immagini sembrano generate con l’intelligenza artificiale, e non serve un occhio particolarmente allenato per accorgersene. Nella barra di stato ci sono incongruenze evidenti con iOS 27, a partire dall’indicatore della batteria, che riprende il design della versione precedente invece di quello aggiornato. Un dettaglio piccolo, certo, ma sufficiente a far scattare più di un campanello d’allarme.

Va detto che immagini ricostruite al computer non implicano automaticamente informazioni sbagliate. Capita spesso che un leaker abbia notizie corrette sui colori e le illustri con render fatti in casa, magari proprio per non esporre materiale riservato. Detto questo, la prudenza resta d’obbligo, perché prima di questo post nessuna fonte credibile aveva mai accennato a una versione rossa del pieghevole. E ci sarebbe un’altra stranezza da considerare, ovvero il fatto che entrambi i modelli di punta finirebbero per offrire una variante sui toni del rosso, cosa piuttosto insolita nel modo di ragionare di Apple.

La gamma colori di iPhone 18 Pro e l’appuntamento del 9 settembre

Sul fronte di iPhone 18 Pro il quadro è molto più solido e le voci si sono ormai allineate da tempo. La gamma dovrebbe comprendere un deciso Dark Cherry, descritto anche come bordeaux, un azzurro chiaro, l’argento e forse un grigio siderale a completare il set. Il rosso scuro è considerato la finitura più caratterizzante della serie, quella pensata per farsi notare negli scaffali e nelle foto promozionali.

Ed è proprio qui che l’indiscrezione di Blass diventa difficile da digerire. Se il modello Pro punta già su una tonalità così riconoscibile, avere anche il pieghevole con una variante rossa toglierebbe forza al posizionamento di entrambi. La smentita arrivata da Mark Gurman, che sulle cose di Apple ci prende con una certa regolarità, va esattamente in questa direzione.