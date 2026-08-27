Fotovoltaico, prezzi ai minimi ma il mercato europeo si ferma

I pannelli solari non sono mai costati così poco come adesso, eppure il mercato europeo del fotovoltaico si è fermato. Sembra un controsenso, e in parte lo è, perché mentre i prezzi dei moduli scendono il continente continua a muoversi con una certa prudenza, quasi con diffidenza. Il risultato è una situazione paradossale. La tecnologia più economica e più rapida da installare arriva proprio nel momento in cui il sistema elettrico europeo mostra le crepe più evidenti, ma la domanda non decolla come ci si aspetterebbe.

Il quadro generale aiuta a capire perché il tema sia diventato urgente. Il settore elettrico europeo è messo a dura prova dal cambiamento climatico, e non si tratta di un discorso astratto. Le ondate di calore fanno impennare i consumi, condizionatori accesi ovunque, picchi di domanda che si concentrano nelle ore più calde della giornata. Nello stesso periodo la produzione nucleare cala, i livelli dei fiumi si abbassano e alcune centrali a gas restano temporaneamente indisponibili. Tutti fattori che si sommano nello stesso momento dell’anno, il che rende la tensione ancora più difficile da gestire.

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Perché il fotovoltaico sembrava la risposta più ovvia

C’è una logica quasi banale dietro l’idea che il solare sia la soluzione naturale a questo tipo di stress. Quando fa caldo e il sole picchia, i pannelli producono. La curva della produzione fotovoltaica coincide in buona parte con quella dei consumi legati al raffrescamento, e questo la rende una risposta immediata ai momenti di massima tensione sulla rete. Aggiungiamoci il fatto che installare moduli è veloce, molto più veloce di qualsiasi altra infrastruttura di generazione, e il quadro sembrerebbe chiuso.

Poi però c’è la realtà del mercato fotovoltaico, che racconta un’altra storia. La stagnazione sorprende proprio perché arriva in una fase in cui il costo dei moduli è ai minimi storici. Un componente che costa poco dovrebbe generare più installazioni, non meno. Invece la crescita si è appiattita, e i motivi non stanno tanto nella tecnologia quanto in tutto quello che le sta intorno, dalle regole ai meccanismi di incentivo fino alla percezione stessa dei vantaggi economici da parte di chi dovrebbe investire.

L’Europa che frena e le tensioni sulla rete

Il nodo, a ben guardare, è che il prezzo del pannello rappresenta ormai solo una fetta del costo complessivo di un impianto. Manodopera, pratiche burocratiche, allacciamenti, tempi di attesa: sono queste le voci che pesano e che non sono scese allo stesso ritmo. Un modulo economico non basta a rendere conveniente un progetto se tutto il resto rimane lento e costoso. Ed è qui che l’Europa mostra la sua esitazione, sospesa tra la volontà di accelerare sulle rinnovabili e una serie di frizioni pratiche che rallentano il passaggio dalle intenzioni ai cantieri.

Nel frattempo le difficoltà del sistema restano lì, puntuali come ogni estate. Le ondate di calore spingono la domanda verso l’alto proprio quando la capacità disponibile si riduce, e la combinazione tra fiumi in secca, reattori a regime ridotto e impianti a gas fuori servizio compone un mix che mette in difficoltà anche i mercati più solidi. Il cambiamento climatico agisce quindi su entrambi i lati dell’equazione, alzando i consumi e complicando la produzione.

Il fotovoltaico continua a essere l’opzione più immediata su cui puntare, con costi che nessuno avrebbe previsto così bassi qualche anno fa. Ma finché la crescita delle installazioni resterà piatta, quel potenziale rimarrà in larga parte sulla carta, mentre le tensioni sulla rete continueranno a ripresentarsi ogni volta che la temperatura sale.