iPhone, il valore di permuta crolla prima del nuovo lancio

Chi pensa di rivendere il vecchio melafonino per finanziare l’acquisto del prossimo farebbe bene a guardare il calendario, perché il valore di permuta degli iPhone tende a sgonfiarsi proprio nei giorni che separano l’annuncio di Apple dall’arrivo nei negozi. Con iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il primo iPhone pieghevole attesi il mese prossimo, il tema torna di stretta attualità, e i numeri raccolti dal sito di comparazione SellCell raccontano una dinamica piuttosto costante negli anni.

Il meccanismo è semplice da capire. Tra la presentazione e la commercializzazione passano una decina di giorni, e in quella finestra le valutazioni dell’usato scivolano verso il basso. Analizzando i lanci delle linee iPhone 15, iPhone 16 e iPhone 17, la ricerca ha rilevato un calo per 117 dei 156 modelli monitorati, vale a dire il 75% del totale. Non un dettaglio da poco, considerando che parliamo di una manciata di giorni.

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I cali più pesanti si sono visti con iPhone 17

L’anno scorso la frenata è stata particolarmente netta. Durante il lancio di iPhone 17, ben 50 modelli su 54 hanno perso valore, cioè il 92,6% di quelli tracciati, con una diminuzione media intorno ai 34 euro per dispositivo. Numeri che, sommati su un parco di smartphone piuttosto ampio, spiegano perché chi rivende con calma finisca spesso per incassare meno di chi si muove in anticipo.

Guardando ai singoli casi, il crollo più marcato riguarda iPhone 16 Plus da 512 GB, sceso da circa 645 a 525 euro, quindi una perdita di circa 120 euro nel giro di pochissimo tempo. Situazione simile per iPhone 15 Plus da 128 GB, passato da circa 410 a 325 euro. Sono i tagli di memoria più capienti e i modelli più recenti a soffrire di più, perché sono anche quelli che il mercato dell’usato riprezza con maggiore rapidità quando arriva la nuova generazione.

Perché in tanti aspettano comunque

Ai dati sulle valutazioni SellCell ha affiancato un sondaggio su 2.000 utenti iPhone statunitensi, e qui emerge il motivo per cui molti non corrono a liberarsi del vecchio dispositivo appena finisce il keynote. Il 61,4% degli intervistati dichiara di tenere il proprio telefono fino a quando non riceve e configura il modello nuovo, invece di separarsene subito dopo l’annuncio.

Le ragioni sono le più pratiche possibili. Da una parte c’è la necessità banale di continuare a usare il telefono nella vita di tutti i giorni, dall’altra quella di trasferire i dati con calma sul dispositivo appena arrivato. Insieme, queste due motivazioni pesano per il 77,4% delle risposte. Insomma, la scelta di aspettare non nasce da disattenzione ma da una valutazione di comodità, che però ha un costo misurabile in euro.

Il quadro, tradotto in pratica, suggerisce che chi vuole massimizzare la permuta ha una finestra piuttosto stretta a disposizione, quella che va dall’annuncio ufficiale al momento in cui i nuovi modelli arrivano davvero sugli scaffali. Passata quella soglia, le valutazioni tendono ad assestarsi su cifre più basse e difficilmente risalgono.

I prezzi attuali dei modelli in circolazione

Nel frattempo, sul mercato italiano i listini dei modelli più recenti restano piuttosto mossi. iPhone 17 si trova online da Amico Emporio a 794 euro, mentre iPhone 16 Plus è proposto da Techrelife a 826 euro. Per iPhone 16 la cifra scende a 359 euro su eBay, iPhone 15 Plus è disponibile da Galaxus a 869 euro e iPhone 15 viene offerto da Amico Emporio a 572 euro.

Altrove le cifre cambiano ancora. Si trovano iPhone 17 a 879 euro, iPhone 16 Plus a 979 euro, iPhone 16 a 729 euro e iPhone 15 a 599 euro, oppure iPhone 17 a 789 euro, iPhone 16 Plus a 902 euro, iPhone 16 a 359 euro e iPhone 15 a 569 euro. Dati aggiornati al 25 agosto 2026.