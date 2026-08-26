Exodus, l’erede di Mass Effect arriva il 7 aprile 2027

Ha finalmente una data Exodus, il gioco di ruolo fantascientifico che da anni viene descritto come l’erede spirituale di Mass Effect: l’appuntamento è fissato per il 7 aprile 2027, con un lancio in contemporanea su PC via Steam ed Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series S e X. L’annuncio è arrivato durante l’Opening Night Live della Gamescom 2026 condotto da Geoff Keighley, accompagnato da un trailer cinematografico che ha portato sul palco una compagna di viaggio piuttosto inconsueta.

Si chiama Salt ed è una mercenaria polpo. Non è una battuta, ma una delle creature Risvegliate che popolano l’universo immaginato dallo studio texano Archetype Entertainment. Cacciatrice di taglie, pilota un mech da combattimento specializzato e si muove tra tiri di precisione a lunga distanza, scatti evasivi e cortine fumogene simili a getti d’inchiostro pensate per confondere e disorientare i nemici.

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Exodus: Sald ed Emrys, i due volti del nuovo trailer

Secondo la descrizione dello studio, Salt dà il meglio proprio dove gli altri crollano, e nessuno copre le spalle al protagonista Jun come fa lei nel pieno di uno scontro. Il rapporto tra i due viene raccontato come l’incontro di due estranei induriti da mondi molto diversi, che si ritrovano schiena contro schiena davanti a un nemico comune, e non combattono solo per sopravvivere ma per proteggere l’unica cosa per cui valga la pena tornare indietro: casa.

Nel filmato compare anche Emrys, appartenente ai Deva, la misteriosa specie Celestiale definita da molteplici coscienze. Il suo è un ruolo di supporto puro: lancia Orbi Remnant che prosciugano e indeboliscono gli avversari, convogliando quell’energia rubata verso Jun sotto forma di protezione.

Prima della presentazione, Archetype aveva avviato una serie di traguardi legati alle wishlist, una specie di ringraziamento progressivo a chi segue il progetto. La soglia delle 500.000 aggiunte alla lista dei desideri è già stata superata, sbloccando il primo livello di ricompense: una decorazione Mappa Stellare Celestiale per l’appartamento del giocatore, una nuova serie di concept art e il primo brano musicale disponibile, intitolato “Elegy for a Forgotten World”. I traguardi successivi porteranno cosmetici per gli outfit, una cinematica dedicata alla storia di Salt e altre tracce musicali.

Uno studio costruito attorno ai veterani di BioWare

La strada verso Exodus è stata lunga. Archetype Entertainment nasce nell’aprile 2019 come divisione di Wizards of the Coast, a sua volta controllata da Hasbro, con l’obiettivo dichiarato di sviluppare proprietà intellettuali nuove, lontane da Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering. Tradotto: sono soldi Hasbro a finanziare un gioco di ruolo fantascientifico tripla A completamente originale.

A fondare lo studio è stato James Ohlen, ventidue anni passati in BioWare come Senior Creative Director su titoli come Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic e Dragon Age: Origins. Uscito da BioWare nel 2018 per dedicarsi alla sua casa editrice Arcanum Worlds, era stato riportato nel settore l’anno seguente. Da lì ha costruito una squadra di veterani, tra cui gli ex colleghi Chad Robertson e Drew Karpyshyn, autore di Mass Effect e Mass Effect 2, oltre a persone provenienti da Naughty Dog, 343 Industries e Blizzard.

La regia è affidata a Chris King, già su Halo 4, mentre lo scrittore Peter F. Hamilton lavora come consulente creativo e autore dell’universo espanso, con due romanzi già pubblicati nell’ambientazione, The Archimedes Engine del 2024 e The Helium Sea del 2026. Ohlen ha lasciato la guida dello studio a fine 2025, non per problemi legati al gioco ma per un burnout pesante.

Il primo annuncio risale ai The Game Awards del dicembre 2023, con Matthew McConaughey a presentare il trailer di debutto e a prestare voce e volto a C.C. Orlev, misterioso mentore di Jun Aslan e sua prima esperienza in un videogioco. Il gioco gira su Unreal Engine 5 ed è costruito attorno al concetto di Dilatazione Temporale: le scelte del giocatore si propagano in avanti attraverso enormi archi di tempo, riscrivendo la vita delle persone più vicine al protagonista.