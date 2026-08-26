Tritone di Montseny: 32 esemplari liberati per salvare la specie

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Perché la località del rilascio resta un segreto

Sono bastati poco più di mille esemplari rimasti in natura per far scattare l’allarme rosso attorno al tritone di Montseny, una creatura piccola e sfuggente che rischiava di sparire per sempre. Poi qualcosa è cambiato. Un progetto di conservazione piuttosto ambizioso ha rimesso in moto le cose, tanto che 32 di questi anfibi sono stati liberati in un luogo tenuto rigorosamente segreto. Una notizia che, per chi segue le sorti delle specie a rischio, ha il sapore di una piccola vittoria strappata all’ultimo momento.

Il punto è che questo anfibio era arrivato davvero vicino al capolinea. Con appena un migliaio di individui censiti, il margine di errore era ridotto al minimo. Basta poco, in situazioni del genere, per passare dalla lista delle specie minacciate a quella, ben più triste, delle specie estinte. Ecco perché la scelta di intervenire con un programma dedicato è stata tutt’altro che scontata, e il fatto che stia iniziando a dare frutti concreti racconta molto sull’impegno che ci sta dietro.

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Perché la località del rilascio resta un segreto

La decisione di non svelare dove siano stati liberati i 32 esemplari non è un capriccio. Quando si parla di specie così rare, la riservatezza diventa una forma di protezione. Rendere pubblica la posizione esatta significherebbe esporre gli animali a rischi che vanno dal disturbo umano a possibili tentativi di cattura. Meglio tenere tutto sotto silenzio, almeno finché la popolazione non avrà messo radici più solide nel suo habitat naturale.

Il tritone di Montseny deve il suo nome alla zona da cui proviene, un territorio che rappresenta l’unico ambiente in cui questa specie riesce a vivere. La sua rarità lo rende uno degli anfibi più delicati e preziosi in circolazione, e ogni singolo esemplare pesa moltissimo sul futuro complessivo della spe cie. Riportarne in natura anche solo qualche decina, in condizioni controllate, è un passo che può fare la differenza tra la sopravvivenza e la scomparsa.

Chi lavora a questo tipo di iniziative sa bene che i risultati non arrivano dall’oggi al domani. Servono anni di studio, allevamento controllato e monitoraggio costante prima di poter parlare di successo vero. Ma il rilascio di questi 32 individui rappresenta comunque un segnale importante, la prova che anche una specie ridotta a numeri così bassi può avere una seconda possibilità. Il progetto di conservazione continua, e con esso la speranza di vedere questi piccoli anfibi tornare a popolare stabilmente il loro angolo di mondo.