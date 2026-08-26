iPhone, prezzi in aumento: colpa di chip e memorie

Comprare un iPhone potrebbe costare di più già nel prossimo ciclo di lancio, perché Apple starebbe valutando un ritocco verso l’alto dei listini. La ragione non è una scelta di posizionamento o una nuova strategia commerciale, ma qualcosa di molto più concreto e prosaico: il rincaro dei chip e delle memorie, due voci che pesano parecchio sul costo di produzione di ogni singolo dispositivo. Chi segue le dinamiche della componentistica lo sa bene, quando salgono quei prezzi prima o poi il conto arriva anche allo scaffale. La questione riguarda l’intera industria, non solo Cupertino. Le memorie sono diventate una risorsa contesa, i chip pure, e chi produce smartphone in grandi volumi si trova a dover assorbire costi che fino a poco tempo fa erano molto più prevedibili. Apple ha storicamente margini ampi e un potere contrattuale enorme con i fornitori, il che le ha permesso a lungo di tenere i listini fermi anche quando intorno tutto si muoveva. Ma esiste un limite oltre il quale nemmeno la scala di Apple basta a compensare.

Perché i costi dei componenti si riflettono sul prezzo finale

Dentro un iPhone ci sono decine di componenti, e non tutti pesano allo stesso modo. Il processore e i moduli di memoria sono tra i più costosi in assoluto, quindi un loro aumento si sente subito nel bilancio complessivo del prodotto. Quando il costo di questi elementi cresce, un’azienda ha davanti poche strade: ridurre il margine, tagliare altrove oppure spostare una parte dell’aumento sull’acquirente finale. Le prime due opzioni hanno un fondo, la terza è quella che storicamente finisce per prevalere quando la pressione si prolunga nel tempo.

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Va detto che Apple ha sempre gestito questi passaggi con una certa cautela. Un ritocco dei prezzi non arriva mai come un annuncio isolato, ma tende a essere accompagnato da qualche novità che lo giustifichi agli occhi del pubblico, che sia un miglioramento hardware, un taglio di memoria diverso o una nuova configurazione di base. È un modo per rendere l’aumento meno evidente e per mantenere intatta la percezione di valore attorno al prodotto.

Cosa può significare per chi pensa di cambiare telefono

Per chi ha in programma l’acquisto di un nuovo iPhone, la prospettiva di listini più alti è un elemento da mettere in conto nelle valutazioni. Non si parla di stravolgimenti clamorosi, ma di un movimento verso l’alto che potrebbe interessare la gamma nel suo complesso, con effetti diversi a seconda dei modelli e dei tagli di archiviazione. I dispositivi con più memoria interna, per ovvie ragioni, sono quelli potenzialmente più esposti a un rincaro, visto che proprio le memorie sono al centro della tensione sui costi.

C’è poi un aspetto che riguarda tutto il mercato. Se i componenti costano di più per Apple, costano di più anche per gli altri produttori, quindi l’eventuale aggiustamento dei listini difficilmente resterà un caso isolato. Il settore degli smartphone ha vissuto anni di prezzi relativamente stabili nella fascia alta, con una crescita lenta e prevedibile, e una fase di rincari più marcati rappresenterebbe un cambio di ritmo rispetto a quanto visto finora.

Al momento si tratta di una prospettiva basata sull’andamento dei costi di chip e memorie, senza cifre ufficiali da parte di Apple sui nuovi listini.