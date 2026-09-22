iPhone Duo si surriscalda nei video 4K secondo un primo test

Il tema del surriscaldamento torna al centro delle chiacchiere sul futuro iPhone Duo, e questa volta il punto critico sembra essere la registrazione dei video in 4K. Secondo le prime indiscrezioni arrivate da chi dice di aver maneggiato il dispositivo, il primo iPhone pieghevole di Apple si scalderebbe parecchio, e soprattutto in fretta, appena si comincia a girare filmati ad alta risoluzione.

Il paradosso è evidente, perché quest’anno Apple sembrava aver imboccato una strada diversa proprio sul fronte della gestione del calore. I primi test sul campo di iPhone 18 Pro e Pro Max raccontano di progressi concreti in termini di efficienza termica, con dispositivi che tengono botta anche sotto carico prolungato. Con il modello a libro, però, la faccenda si complica, e non serve un ingegnere per capire perché.

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Perché la registrazione in 4K mette in crisi iPhone Duo

Girare un video in 4K non è un’operazione banale per uno smartphone. Entrano in gioco contemporaneamente lo storage, che deve scrivere una quantità enorme di dati, la memoria, il SoC dedicato all’elaborazione del segnale e i sensori fotografici stessi, che lavorano senza pause. Tutti questi componenti producono calore, e tutti lo producono nello stesso momento. In uno smartphone tradizionale c’è spazio per dissipare, con scocca piena, camere di vapore e superfici ampie su cui distribuire il calore. In un pieghevole, invece, lo spazio interno è diviso in due metà, la cerniera occupa volume utile e la dissipazione diventa un rompicapo progettuale.

Le informazioni arrivano dal canale cinese MediaStorm, che sostiene di aver provato il dispositivo dal vivo. Nell’uso quotidiano, viene precisato, il comportamento resta nella norma: lo smartphone rimane ragionevolmente fresco e non dà segnali di allarme. Il quadro cambia quando si passa alla registrazione video, momento in cui il pieghevole sarebbe diventato, secondo quella testimonianza, uno degli smartphone più caldi mai messi alla prova. Una definizione pesante, che però va presa per quello che è, cioè un’impressione raccolta in una prova breve e non un test strumentale con misurazioni ripetute.

Cosa significa per il primo pieghevole di Apple

Va ricordato che si parla di un prodotto non ancora arrivato sul mercato, e che le unità provate in contesti controllati non sono necessariamente quelle definitive. Il software di gestione termica è tipicamente una delle ultime cose che viene messa a punto, e Apple ha una certa abitudine a intervenire con aggiornamenti che ricalibrano curve di frequenza, limiti di temperatura e comportamento delle fotocamere sotto stress. Detto questo, un limite fisico resta un limite fisico: se lo spazio per dissipare non c’è, nessuna riga di codice lo crea dal nulla.

Il tema riguarda soprattutto chi usa lo smartphone come strumento di lavoro. Chi registra video 4K per mestiere, o anche solo con una certa costanza, sa bene cosa succede quando un telefono raggiunge la soglia critica: la qualità cala, la risoluzione viene ridotta, in alcuni casi la registrazione si interrompe. Sono scenari che su un dispositivo posizionato nella fascia più alta del mercato pesano, e pesano molto.

Fonte: TecnoAndroid