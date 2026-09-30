Apple TV 4K di quarta generazione, l’indizio arriva da Apple

Una nuova Apple TV 4K sembra sempre più vicina e questa volta a lasciarlo intendere non sono soltanto le voci di corridoio ma la stessa Apple. L’azienda di Cupertino ha infatti ritoccato un documento di supporto dedicato all’audio lossless di Apple Music, inserendo nella parte che riguarda il suo set top box una piccola precisazione che però pesa parecchio. Un dettaglio quasi invisibile, eppure capace di dire molto più di tante indiscrezioni.

Da parecchio tempo i rumor parlano di un nuovo modello in arrivo e nel corso della settimana il concetto è stato ribadito ancora una volta. Finora però mancava un segnale proveniente direttamente dalla casa della mela, che come da abitudine evita di sbilanciarsi sui prodotti non ancora annunciati. Ed è proprio qui che entra in gioco la modifica al testo, apparsa senza clamore in una pagina che in pochi vanno a consultare con attenzione.

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Quel “o successive” che non passa inosservato

Nella sezione relativa ad Apple TV 4K il documento ora specifica che l’audio Hi Res Lossless è disponibile su “Apple TV 4K di terza generazione o successive”. Una formula all’apparenza innocua, di quelle che si leggono distrattamente e si dimenticano un attimo dopo. Il punto è che la terza generazione, presentata nel 2022, è ancora oggi l’ultimo modello disponibile. Non esiste quindi nessun dispositivo successivo a cui quel riferimento possa davvero applicarsi.

Ecco perché quel banale “o successive” viene interpretato come un rimando diretto alla quarta generazione di Apple TV 4K, un prodotto che ufficialmente non è ancora stato presentato. Si tratta di due parole in croce, messe lì quasi di passaggio, ma bastano a spostare il discorso dal terreno delle ipotesi a qualcosa di decisamente più concreto. A parlare di un nuovo box multimediale, per la prima volta, è un testo firmato dall’azienda stessa e non più soltanto una fonte anonima.

Conferma ufficiale o semplice formula prudente?

Va detto con onestà che non siamo ancora davanti a una conferma definitiva. Apple potrebbe aver aggiornato la pagina usando semplicemente un’espressione pensata per il futuro, così da non doverla correggere ogni volta che arriva un nuovo modello sul mercato. Oppure, ipotesi meno affascinante ma comunque plausibile, potrebbe trattarsi di un errore di chi ha curato il documento. Entrambe le strade sono possibili e nessuna delle due può essere scartata a priori.

Mettendo però insieme i vari elementi il quadro diventa piuttosto nitido. Da una parte ci sono le indiscrezioni che si rincorrono da tempo e che proprio in questi giorni sono tornate con forza, dall’altra un documento ufficiale che cita in modo implicito un dispositivo mai annunciato. Unendo i puntini è davvero difficile non vedere formarsi la sagoma di un lancio imminente per il nuovo set top box di Cupertino, anche se al momento l’azienda non ha comunicato nulla in via ufficiale.

Per chi ascolta musica in alta qualità attraverso il proprio televisore la situazione attuale è comunque chiara. Tra i modelli di Apple TV 4K oggi in commercio, l’unico compatibile con l’audio Hi Res Lossless di Apple Music è quello di terza generazione arrivato nel 2022, mentre la dicitura aggiunta nella pagina di supporto estende già la compatibilità a qualsiasi versione successiva.

Fonte: TecnoAndroid