Kimera EVO37 all’asta: la stima supera il doppio del listino

Una Kimera EVO37 sta per finire all’asta e le stime parlano chiaro. L’esemplare in vendita potrebbe superare il milione di dollari, cioè più del doppio rispetto al prezzo di listino con cui questo restomod della Lancia 037 era stato proposto appena cinque anni fa. Un risultato che la trasformerebbe in uno degli investimenti su quattro ruote più redditizi degli ultimi tempi.

Per capire tanto interesse bisogna tornare indietro di qualche decennio. La Lancia 037 è una vera leggenda dei rally, capace di detronizzare la dominante Audi Quattro e di conquistare il Campionato del Mondo Rally del 1983 con Walter Röhrl e Markku Alén al volante. Kimera Automobili ha intuito che mancava sul mercato una versione moderna e omologata per la strada di quella macchina e nel 2021 ha presentato la EVO37. Com’era prevedibile, il modello è diventato in fretta una delle auto più costose e desiderate della sua categoria.

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Da 450.000 euro a oltre un milione in cinque anni

La produzione della EVO37 è stata fissata a soli 37 esemplari, con un prezzo di partenza di 450.000 euro. All’epoca sembrava una cifra enorme, soprattutto per una vettura firmata da un marchio senza alcuna storia alle spalle. Eppure Kimera ha centrato la formula giusta, mescolando prestazioni elevate e fascino d’altri tempi. Merito anche del contributo di Sergio Limone, l’uomo dietro la 037 originale, e di Claudio Lombardi, che aveva progettato i motori da rally della Lancia protagonisti di tanti successi.

Nel 2024 l’azienda ha svelato la più evoluta EVO38, ma l’arrivo della nuova arrivata non ha frenato la corsa delle quotazioni della sorella maggiore. Anzi, la richiesta è talmente alta che l’esemplare numero 18 dei 37 costruiti dovrebbe essere venduto in un’asta di Broad Arrow il mese prossimo per una somma compresa tra circa 950.000 e 1,15 milioni di euro. Più del doppio del prezzo originale, appunto, il che rende l’acquisto iniziale un affare davvero vantaggioso per chi lo ha fatto.

Questa vettura in particolare è stata completata all’inizio del 2025 e si distingue per una tinta speciale marrone metallizzato chiamata Kimera Luci del Bosco. La vernice si ispira all’iconica Lamborghini Miura e fa un figurone abbinata ai cerchi in lega color bronzo. Il design richiama da vicino quello della Lancia di un tempo, però con un aspetto un po’ più moderno e aggressivo, soprattutto grazie al grande spoiler posteriore a coda d’anatra.

Motore, telaio e abitacolo della Kimera EVO37

Difficile trovare qualcosa da ridire su ciò che si nasconde sotto la carrozzeria. A spingere la Kimera EVO37 c’è un quattro cilindri da 2,1 litri dotato sia di compressore volumetrico sia di turbocompressore, che eroga 498 cavalli e 550 Nm di coppia. Il propulsore lavora insieme a un cambio manuale a sei marce che scarica tutta la potenza sulle ruote posteriori. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in appena tre secondi e una velocità massima di 310 km/h.

Non si tratta però di un’auto brava soltanto sul dritto. Il pacchetto comprende infatti freni carboceramici Brembo e sospensioni Öhlins a doppio braccio oscillante, pensate per garantire precisione anche quando la strada comincia a curvare.

Anche l’abitacolo non delude. È rivestito in pregiata pelle beige chiaro e ospita sedili a guscio in fibra di carbonio, un volante Sparco a tre razze avvolto in Alcantara e una generosa dose di fibra di carbonio a vista. Chi non dovesse apprezzare la verniciatura o la configurazione degli interni può comunque stare tranquillo, perché la stessa Kimera ha fatto sapere di essere disponibile a modificare l’auto secondo i desideri del prossimo proprietario.

Fonte: TecnoAndroid