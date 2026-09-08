iPad Air 11 M4 da 1TB: prezzo più basso di sempre su Amazon

Scende a 1199 euro su Amazon iPad Air 11 M4 nella configurazione con 1TB di memoria, quella che sta al vertice assoluto della gamma Air e che di solito resta lontana dalle promozioni. Il listino parla di 1499 euro, quindi il risparmio è di 300 euro netti, uno sconto del 20% che coincide con il prezzo più basso mai registrato per questa versione specifica, disponibile nella colorazione Grigio Siderale con connettività Wi-Fi.

Il ragionamento dietro questo tablet è semplice: prendere lo stesso silicio che muove i MacBook Air e infilarlo in un corpo da 11 pollici, senza chiedere il sovrapprezzo della linea Pro. Chi cerca potenza reale, e non solo un display grande per guardare le serie sul divano, qui trova pane per i suoi denti.

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Cosa c’è dentro iPad Air 11 M4

Il pannello è un Liquid Retina da 11 pollici con risoluzione 2360×1640 pixel, densità di 264 ppi, tecnologia P3 wide color, True Tone e rivestimento ultra antiriflesso. Il peso si ferma a 1,02 libbre, un valore che si traduce in una portabilità concreta per chi porta il tablet avanti e indietro tra casa, ufficio e università ogni singolo giorno.

Il cuore della faccenda, però, è il chip Apple M4. CPU a 8 core, divisa in 3 core performance e 5 core efficiency, affiancata da una GPU a 9 core. Il guadagno prestazionale dichiarato è del 30% rispetto al modello con M3, mentre il confronto con M1 diventa quasi imbarazzante: 2,3 volte più veloce, con rendering 3D e ray tracing fino a 4 volte più rapidi. La memoria unificata arriva a 12GB, ovvero il 50% in più della generazione precedente, con una banda da 120GB/s che serve anche il Neural Engine a 16 core dedicato ad Apple Intelligence.

Poi c’è un dettaglio che spesso passa sotto silenzio ma che nell’uso quotidiano si sente: il chip proprietario Apple N1, che porta a bordo Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Tradotto, trasferimenti di file pesanti più rapidi, streaming ad alta banda gestito senza singhiozzi e un AirDrop finalmente più affidabile.

Sul fronte fotografico ci sono due sensori da 12MP. Quello posteriore Wide se la cava bene con foto dettagliate, scansione di documenti e video in 4K, mentre il frontale con Center Stage tiene l’inquadratura durante le videochiamate anche quando chi parla si muove. Il software è iPadOS 26, con il nuovo design Liquid Glass e una gestione delle finestre completamente ripensata, pensata proprio per sfruttare la potenza disponibile e le funzioni di intelligenza artificiale integrate.

Perché il taglio da 1TB fa la differenza

Il modello da 1TB di storage non è per tutti, va detto onestamente. Ha senso per chi monta video, lavora con progetti grafici pesanti, archivia librerie fotografiche enormi o gestisce file di grandi dimensioni senza voler dipendere dal cloud a ogni operazione. In quel caso, avere un terabyte a disposizione significa smettere di fare i conti con lo spazio libero.

Ed è esattamente questo il punto che rende l’offerta interessante: le promozioni sui tagli di memoria massimi sono rare, perché sono configurazioni di nicchia che raramente finiscono nelle campagne promozionali. Vederle scontate del 20% durante il periodo del Back To School capita poche volte all’anno.

La combinazione tra prestazioni da laptop, formato da 11 pollici e archiviazione generosa colloca questo iPad Air in una posizione particolare del catalogo Apple, quella zona intermedia dove il tablet inizia seriamente a sostituire il computer per molti tipi di lavoro. A 1199 euro, con lo sconto già applicato, la configurazione con M4 e 1TB tocca il suo minimo storico su Amazon.