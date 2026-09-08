OpenAI raggiunge l’obiettivo 2026: arriva il research intern AI

OpenAI ha portato a casa uno degli obiettivi più pesanti che si era messa in agenda per il 2026, ovvero un sistema di intelligenza artificiale capace di lavorare come un assistente di ricerca di livello junior. Non un ricercatore autonomo, sia chiaro, e la distinzione conta parecchio. Ma il fatto che un modello riesca a portare a termine attività ben delimitate, quelle che a una persona qualificata costerebbero giorni interi di lavoro, dice qualcosa su dove sta andando la traiettoria dei laboratori più avanzati.

Il nome interno che circola è research intern, e rende bene l’idea. Uno stagista bravo, veloce, instancabile, ma che va comunque seguito. La supervisione umana resta parte integrante del processo, perché il compito deve essere definito con precisione prima di essere affidato al sistema. Non si tratta quindi di lanciare una domanda vaga e aspettare una scoperta scientifica, quanto piuttosto di delegare pezzi di lavoro concreti e verificabili.

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Cosa sa fare davvero il research intern di OpenAI

La descrizione fornita dall’azienda parla di attività di ricerca circoscritte, con obiettivi chiari, che il sistema riesce a completare operando in autonomia per il tempo necessario. È qui che sta la novità: non la singola risposta brillante, ma la capacità di reggere un carico di lavoro esteso senza perdere il filo. Un ricercatore umano, davanti allo stesso compito, impiegherebbe alcuni giorni. Il paragone è quello che OpenAI stessa usa per misurare il salto. Va detto che, per ora, l’unico riscontro disponibile è quello comunicato dall’azienda. Nessun benchmark pubblico, nessuna verifica indipendente sui risultati. Un elemento da tenere presente quando si leggono annunci di questo tipo, che nel settore arrivano con una certa frequenza e spesso anticipano di parecchio la disponibilità reale degli strumenti.

L’appuntamento con il 2028 e il lavoro dentro i team

La tabella di marcia successiva è già fissata. Entro marzo 2028 l’obiettivo dichiarato è arrivare a un vero ricercatore AI automatizzato, quindi un sistema che non abbia più bisogno di qualcuno che gli spieghi passo per passo cosa fare. Due anni scarsi, sulla carta, per passare dallo stagista supervisionato al collega che lavora da solo. Un’ambizione notevole, soprattutto considerando quanto sia difficile misurare i progressi in un campo dove le metriche cambiano insieme ai modelli.

Nel frattempo, gli effetti si vedrebbero già all’interno dell’azienda. OpenAI sostiene che gli strumenti dotati di capacità agentiche, cioè in grado di eseguire sequenze di azioni e non solo di generare testo, stiano modificando il ritmo quotidiano dei suoi team. I ricercatori scrivono codice più in fretta, riescono ad avviare un numero maggiore di esperimenti in parallelo e possono affidare ai sistemi compiti via via più articolati.

È un meccanismo che si autoalimenta, almeno in teoria. Più l’intelligenza artificiale aiuta a costruire l’intelligenza artificiale, più il ciclo di sviluppo accelera. Questa è la scommessa che sta dietro all’intera roadmap, ed è anche il motivo per cui il traguardo del research intern viene presentato come una tappa e non come un punto d’arrivo.

Resta il fatto che tra un assistente supervisionato e un ricercatore indipendente ci sono differenze sostanziali, non solo di grado. Autonomia significa scegliere quali domande porsi, capire quando un esperimento sta fallendo, cambiare direzione senza che nessuno lo suggerisca. Il calendario di OpenAI punta a coprire quella distanza entro la primavera del 2028.