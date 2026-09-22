iOS 27.2 filtra le chiamate sconosciute: arriva anche in Italia

Con iOS 27.2 il filtro per le chiamate da numeri sconosciuti dovrebbe finalmente arrivare anche in Italia, una di quelle funzioni che sulla carta sembrano piccole e poi cambiano parecchio la quotidianità di chi riceve dieci telefonate commerciali al giorno. Nelle impostazioni dell’app Telefono, sotto la voce “Filtra i numeri sconosciuti”, è comparsa l’opzione “Chiedi il motivo della chiamata”. Tradotto in pratica, prima ancora che iPhone si metta a squillare il sistema chiede a chi sta telefonando di dire chi è e perché sta chiamando.

Apple aveva mostrato questa funzione alla WWDC del 2025, insieme a iOS 26, ma poi l’aveva resa disponibile soltanto in alcuni Paesi e in alcune lingue. L’italiano era rimasto fuori dalla lista. Adesso, con iOS 27.2 in fase beta, la situazione è cambiata: l’opzione appare anche sugli iPhone impostati nella nostra lingua e la documentazione italiana di Apple ne descrive il funzionamento nel dettaglio. Motivo per cui il debutto con la versione stabile appare ormai molto probabile.

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Come funziona il filtro per i numeri sconosciuti

Il meccanismo è abbastanza lineare. Quando arriva una chiamata da un numero nascosto oppure da un numero che non è salvato tra i Contatti, iPhone interviene prima che parta la suoneria. Al chiamante viene chiesto di identificarsi e di spiegare il motivo. La risposta viene trascritta e compare direttamente sullo schermo, mentre dall’altra parte la linea resta aperta.

A quel punto la decisione spetta all’utente. Si può accettare, rifiutare oppure chiedere altre informazioni senza mai parlare direttamente. Basta scrivere un messaggio sullo schermo e lasciare che sia iPhone a leggerlo ad alta voce durante la chiamata. Un modo per capire chi c’è dall’altra parte prima di impegnarsi davvero nella conversazione.

Dietro le quinte lavora la stessa tecnologia già usata da Segreteria in diretta, con l’elaborazione che avviene direttamente sul dispositivo. Se la chiamata non viene accettata, chi telefona può comunque lasciare un messaggio vocale, anche se molto dipende da come è configurata la segreteria sul proprio numero. L’obiettivo di fondo resta uno solo: evitare che ogni telefonata da un numero sconosciuto arrivi dritta all’utente.

Dove si attiva e cosa cambia nell’uso di tutti i giorni

Il percorso per attivarlo è Impostazioni, poi App, poi Telefono, quindi Filtra i numeri sconosciuti. Le scelte disponibili sono tre. Con “Mai” non cambia assolutamente nulla e le chiamate arrivano come sempre. Con “Silenzia” iPhone non squilla quando il numero non è in rubrica e la telefonata finisce in segreteria. Selezionando invece “Chiedi il motivo della chiamata” il telefono prova prima a raccogliere qualche informazione, poi lascia decidere.

Ed è proprio questa terza opzione a fare la differenza. Silenziare tutto funziona, certo, ma il rischio è perdere telefonate perfettamente legittime. Un corriere che deve consegnare un pacco, un tecnico, uno studio medico che richiama per un appuntamento, un ristorante, un contatto di lavoro con un numero mai salvato. Tutte situazioni in cui il silenzio totale diventa un problema.

Allo stesso tempo il sistema rende la vita più complicata a chi fa telemarketing e alle chiamate automatiche, che per arrivare all’utente devono passare attraverso la richiesta di identificazione. Lo spam non sparisce, sia chiaro, ma si aggiunge un filtro in più che permette di capire cosa c’è dietro una chiamata prima ancora di rispondere.

I limiti dichiarati da Apple

Qualche paletto c’è. Il filtro non entra in funzione quando iPhone si trova in roaming. Inoltre, dopo una chiamata ai servizi di emergenza, l’identificazione preventiva dei numeri sconosciuti viene disattivata per 24 ore, così da non ostacolare eventuali richiami. Apple segnala anche che durante l’utilizzo della funzione possono essere applicate le normali tariffe dell’operatore per chiamate e dati.

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Fonte: TecnoAndroid