Metal Gear Solid Delta in sconto del 45%: costa 43,70 euro

Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa Metal Gear Solid Delta: Snake Eater trova oggi su Amazon uno sconto del 45% che porta il prezzo finale a 43,70 euro, cifra che si ferma a circa 2 euro dal minimo storico registrato finora. Non è il fondo assoluto, va detto, ma la distanza è talmente ridotta da rendere la differenza quasi simbolica per chi ha il gioco in lista dei desideri da mesi. Il taglio riguarda uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi tempi, il rifacimento di un capitolo che per molti resta il vertice assoluto della saga firmata Hideo Kojima. Un’operazione che non si limita a rinfrescare le texture, ma riporta in scena l’intera struttura di gioco originale con una veste tecnica completamente nuova.

Cosa aspettarsi da Snake Eater

La cornice narrativa è quella della Guerra Fredda, periodo in cui gli equilibri geopolitici mondiali cambiavano a una velocità difficile da seguire. Metal Gear Solid Delta cala il giocatore dentro una missione dove guerra, sopravvivenza e strategia finiscono per intrecciarsi in continuazione, senza che uno di questi elementi prevalga davvero sugli altri. L’ambiente è ostile per definizione e la sensazione di isolamento accompagna praticamente ogni fase dell’avventura.

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Il tema della sopravvivenza è il cuore pulsante dell’esperienza. Non si tratta di un dettaglio di contorno, ma di un sistema che condiziona ogni scelta. Curare le ferite, procurarsi del cibo, gestire le risorse a disposizione diventano attività tanto importanti quanto l’eliminazione delle sentinelle nemiche. Chi affronta il gioco pensando solo a sparare si accorge in fretta che serve un approccio diverso.

Sul fronte del gameplay le possibilità sono molteplici e cambiano a seconda della situazione. Il mimetismo permette di confondersi con l’ambiente circostante, scegliendo divise e vernici adatte al terreno che si sta attraversando. Chi preferisce un contatto più diretto può puntare sul combattimento ravvicinato, avvicinandosi alle spalle degli avversari. Oppure resta l’opzione più paziente, quella di restare immobili nell’ombra e aspettare il momento buono per muoversi.

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Giungla, trappole e meccaniche di gioco

Durante la missione si può fare molto di più che nascondersi. Arrampicarsi lungo le pareti rocciose, interrogare i soldati catturati per estorcere informazioni utili, dedicarsi alla caccia per procurarsi di che mangiare. Ogni singola azione contribuisce alla gestione complessiva dell’operazione e apre nuove possibilità di esplorazione dell’ambiente. È un sistema che premia la curiosità, perché sperimentare porta quasi sempre a scoprire qualcosa di inaspettato. La giungla merita un discorso a parte, visto che rappresenta una sfida in sé. Lo scenario è disseminato di trappole in grado di catturare tanto i nemici quanto le prede, il che significa che la stessa insidia può trasformarsi in un vantaggio se sfruttata con intelligenza. La vegetazione fitta nasconde pericoli e opportunità in egual misura, costringendo a muoversi con cautela anche quando sembra che non ci sia nessuno nei paraggi.

La promozione su Amazon è attiva in questo momento e riguarda la versione fisica del titolo. Il 45% di riduzione rappresenta uno dei tagli più consistenti visti finora su questo gioco, considerando che parliamo di un’uscita relativamente recente e non di un catalogo ormai datato. Chi vuole approfittarne può accedere direttamente alla pagina prodotto dedicata.

Il prezzo di 43,70 euro colloca Snake Eater in una fascia decisamente accessibile per un remake di questo calibro, con un distacco minimo rispetto alla quotazione più bassa mai raggiunta sulla piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid