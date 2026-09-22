Gemini su Android Auto blocca i comandi per la casa smart

Qualcosa si è inceppato tra Gemini e Android Auto, e a farne le spese è il controllo della casa intelligente mentre si sta al volante. Diversi automobilisti raccontano che comandi usati come routine fino a pochi giorni fa ora vengono semplicemente rifiutati, con l’assistente che risponde di non poter gestire i dispositivi smart tramite Google Maps durante la guida. Un messaggio che, tradotto, significa una cosa sola, ossia che la funzione non risponde più come prima.

Il caso può sembrare marginale a chi non ha mai collegato una lampadina o un termostato al proprio account, ma per una fetta di utenti si tratta di un’abitudine consolidata. Accendere il climatizzatore dieci minuti prima di arrivare a casa, controllare che le luci siano spente, dare un comando veloce senza staccare le mani dal volante. Piccole cose, certo, però proprio quelle che avevano convinto molti a integrare la casa smart nella routine quotidiana.

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Cosa succede esattamente quando si prova a dare un comando

Le segnalazioni raccolte descrivono uno schema abbastanza ricorrente. La richiesta parte, l’assistente la interpreta correttamente, poi però arriva il rifiuto. Non un errore di comprensione, quindi, ma un blocco che sembra riguardare il contesto in cui il comando viene impartito, ovvero l’interfaccia di navigazione attiva durante la guida. Chi utilizzava le stesse frasi fino a poco tempo fa senza il minimo intoppo si trova ora davanti a una risposta negativa, ed è comprensibile che la cosa infastidisca.

Il dettaglio interessante riguarda il riferimento a Google Maps. L’assistente tira in ballo proprio l’app di navigazione come motivo dell’impossibilità di procedere, una spiegazione che suona strana a chi quella stessa operazione la eseguiva tranquillamente. Non è chiaro se si tratti di una modifica voluta oppure di un effetto collaterale di qualche aggiornamento lato server, ma il risultato per l’utente finale non cambia.

Il nodo vero riguarda la transizione da Google Assistant

Qui si arriva al punto che conta davvero. Non è questione di una singola lampadina che non si accende, ma del fatto che Gemini sta prendendo progressivamente il posto di Google Assistant su tutti i fronti, Android Auto compreso. Una sostituzione di questa portata funziona solo a una condizione, ossia che il nuovo arrivato sia almeno altrettanto affidabile del predecessore nelle operazioni di base.

E le operazioni di base sono esattamente queste. Accendere qualcosa, spegnere qualcosa, impostare una temperatura. Nessuna magia, nessun ragionamento complesso, nessuna generazione di testo. Solo un comando che deve arrivare a destinazione. Quando un sistema più sofisticato del precedente inciampa proprio sulle richieste elementari, l’impressione che resta al pubblico è quella di un passo indietro, indipendentemente da quanto sia avanzata la tecnologia sottostante.

C’è anche un aspetto pratico che pesa parecchio. In auto non si ha il tempo né la possibilità di mettersi a riformulare la frase tre volte o di aprire un’app alternativa. O il comando funziona al primo colpo, oppure tanto vale lasciar perdere e pensarci una volta arrivati. La fiducia in un assistente vocale si costruisce su questo genere di automatismi, e si perde con la stessa rapidità quando smettono di rispondere.

Al momento non ci sono indicazioni precise sulla natura del problema né su tempi di ripristino. Gli utenti coinvolti continuano a segnalare il comportamento anomalo, mentre chi usa Android Auto senza integrazioni domotiche non nota alcuna differenza. Una situazione a macchia di leopardo, insomma, che colpisce una funzionalità specifica lasciando intatto il resto dell’esperienza a bordo.

Fonte: TecnoAndroid