TIM chiude le offerte da 4,99 euro a chi arriva da PosteMobile

Chi vuole passare a TIM da PosteMobile trova da qualche giorno condizioni diverse anche nei negozi. I nuovi clienti che chiedono la portabilità del numero dall’operatore di Poste non possono più attivare le principali offerte operator attack a partire da 4,99 euro al mese, cioè quelle pensate per chi lascia Iliad e diversi operatori virtuali. Lo stesso blocco era già scattato sui canali online e adesso si estende anche ai punti vendita fisici.

Al posto di quelle promo, per chi arriva da PosteMobile viene proposta TIM Wonder a 9,99 euro al mese, un’offerta che fino a poco tempo fa era riservata a chi proveniva da Tiscali, Noitel e, da alcuni giorni, anche da Lyca Mobile. Non è la prima volta che succede. Una stretta simile era stata introdotta il 19 febbraio 2026, poi dal 20 marzo 2026 le offerte dedicate a Iliad e ai virtuali erano tornate attivabili anche per i clienti in uscita da Poste.

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Cosa include TIM Wonder a 9,99 euro al mese

Conosciuta anche con i nomi di TIM Special x Te o Tim Mobile Agent, TIM Wonder mette a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet in 5G. Il prezzo è di 9,99 euro al mese e oggi la si può sottoscrivere solo con portabilità da Noitel, Tiscali, Lyca Mobile o PosteMobile. Il rinnovo viene scalato dal credito residuo, anche se resta possibile attivare TIM Ricarica Automatica in qualsiasi momento.

Le promo riservate a Iliad e agli operatori virtuali

Nei negozi il pacchetto principale rivolto a Iliad e ai virtuali parte da TIM Power Famiglia Iron a 4,99 euro al mese. Grazie a una promozione valida fino a nuova comunicazione offre 201 Giga anziché 101. Seguono TIM Supreme GPRO a 5,99 euro con 300 Giga invece di 150, TIM Power Iron a 6,99 euro con 350 Giga al posto di 200 e TIM Power Supreme Easy a 7,99 euro con 400 Giga invece di 250, quest’ultima con pagamento obbligatorio tramite Ricarica Automatica. Tutte includono minuti illimitati e 200 SMS, con navigazione fino in 5G.

Restano senza Giga extra TIM Power Supreme a 7,99 euro con 100 Giga e addebito su credito residuo, TIM Power Special a 9,99 euro con 200 Giga in 5G Ultra e TIM Power Special Easy, sempre a 9,99 euro, che sale a 300 Giga in 5G Ultra ma richiede la Ricarica Automatica. Queste proposte sono accessibili da Iliad, CoopVoce, Spusu, Digi Mobil, Optima Italia, Plintron Italia Full, BT Italia e numerosi altri virtuali. Restano invece esclusi Kena, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali, Noitel, Lyca Mobile e ora anche PosteMobile.

Per chi arriva da Fastweb, Vodafone e ho. Mobile ci sono TIM Power Supreme Red e TIM One Go, mentre a chi lascia WindTre o Very Mobile vengono proposte TIM Power Supreme Orange e TIM Titanium Orange. Le due versioni Supreme costano 7,99 euro e includono 300 Giga (100 di base più 200 bonus) con 5G limitato a 250 Mbps. TIM One Go, a 9,99 euro, porta SMS illimitati e 200 Giga invece di 100. TIM Titanium Orange, a 10,99 euro, offre 200 SMS e 200 Giga in 5G Ultra al posto di 150.

Costi di attivazione e velocità del 5G

Dal 23 febbraio 2025 tutte le offerte operator attack sottoscritte in negozio prevedono un costo di attivazione di 6,99 euro. A questa cifra vanno aggiunti il primo mese anticipato e la nuova SIM ricaricabile da 10 euro, salvo promozioni locali. In alcuni casi i Giga comprendono una quota bonus che arriva entro 5 giorni dall’attivazione, ma secondo diverse segnalazioni possono verificarsi ritardi e in quel caso conviene contattare l’operatore.

Fonte: TecnoAndroid