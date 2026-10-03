Google Messaggi cambia gli swipe: risposte e orari invertiti

Google sta distribuendo un nuovo aggiornamento per Google Messaggi che cambia in modo piuttosto netto il funzionamento degli swipe all’interno delle conversazioni. Il cambiamento tocca due funzioni che moltissimi utenti usano ogni giorno, cioè la consultazione degli orari di invio e le risposte dirette a un singolo messaggio. Chi ha ormai certi movimenti del pollice ben radicati nella memoria dovrà quindi rivedere qualche automatismo, almeno per un po’. Niente di drammatico, ma è il genere di modifica che si nota subito.

Fino a questo momento l’app seguiva una logica abbastanza semplice e lineare. Toccando un messaggio compariva l’ora in cui era stato inviato, insieme alle conferme di lettura e all’icona legata alla crittografia RCS. Per rispondere in modo mirato a un messaggio preciso bastava invece trascinarlo verso sinistra. Un meccanismo consolidato, che tanti eseguivano senza nemmeno pensarci, quasi in automatico.

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Cosa cambia con i nuovi gesti di Google Messaggi

Con il nuovo design lo swipe verso sinistra assume un ruolo completamente diverso. Anziché avviare una risposta, il gesto mostra i timestamp di tutti i messaggi visibili nella conversazione, accompagnati dallo stato della crittografia RCS. Si tratta di una soluzione decisamente più comoda rispetto al passato, quando per controllare l’orario bisognava toccare ogni singolo fumetto, uno dopo l’altro. Adesso con un solo movimento si ottiene il quadro completo della porzione di chat presente a schermo, e per chi ha bisogno di ricostruire la sequenza di una discussione la differenza si sente parecchio.

La risposta diretta, dal canto suo, si è spostata sul lato opposto. Per citare un messaggio e replicare nello specifico ora basta fare uno swipe verso destra sul fumetto interessato. C’è però un dettaglio da non sottovalutare perché il gesto richiede un pizzico di precisione in più. Deve infatti partire proprio dal fumetto e non da un punto qualsiasi dello schermo, altrimenti non viene riconosciuto come dovrebbe. Il semplice tocco sul messaggio invece non perde del tutto la sua utilità, dato che continua a mostrare le conferme di lettura.

Un periodo di adattamento e qualche ritocco grafico

La novità più evidente resta quindi l’inversione del comportamento delle gesture, una modifica che rischia di generare un po’ di confusione soprattutto nei primi giorni di utilizzo. Chi per abitudine trascina il messaggio verso sinistra per rispondere si ritroverà davanti agli orari, e servirà qualche tentativo prima di prendere la mano con la nuova disposizione. Google sembra esserne ben consapevole e ha introdotto un piccolo accorgimento per rendere la transizione meno brusca. Quando si tocca un messaggio, Google Messaggi fa apparire per un attimo i timestamp, suggerendo in modo implicito che quella stessa informazione è ora raggiungibile tramite lo swipe. Una sorta di promemoria visivo, discreto ma efficace, pensato per accompagnare gli utenti verso la nuova interazione senza bisogno di spiegazioni esplicite.

Sul fronte estetico l’aggiornamento porta con sé anche un ritorno al passato. Il rollout sembra infatti riproporre in modo più diffuso il vecchio stile con due cerchi per le conferme di lettura, quello che molti ricorderanno. La variante con un singolo indicatore, rimasta a lungo in fase di test, non è però sparita del tutto e continua a comparire in alcune schermate dell’app, come quella dedicata ai dettagli del messaggio.

Fonte: TecnoAndroid