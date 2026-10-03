Google Foto, bug sui Pixel blocca le immagini appena modificate

Un fastidioso bug di Google Foto sta creando più di un grattacapo a chi utilizza uno smartphone Pixel, perché impedisce di condividere, modificare o eliminare le immagini appena ritoccate. Il problema non riguarda un solo modello ma diverse generazioni della famiglia di Mountain View, compresi gli ultimi arrivati Google Pixel 11. Si tratta di un intoppo curioso, che arriva proprio mentre il team di Google è al lavoro per rendere l’app sempre più completa e piacevole da usare, con nuovi strumenti pensati per gli utenti.

Negli ultimi tempi l’applicazione ha ricevuto diverse attenzioni da parte degli sviluppatori. Si va da Segni e linee più rifiniti fino a una condivisione degli album resa più semplice e immediata. L’obiettivo è chiaro ed è quello di arricchire l’esperienza d’uso di uno dei servizi più popolari dell’ecosistema Google. Eppure le numerose segnalazioni comparse in Rete in queste ore raccontano una storia un po’ diversa, con un malfunzionamento che finisce per compromettere l’utilizzo quotidiano di Foto su parecchi telefoni della casa.

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Cosa succede alle foto appena modificate

Lo scenario è piuttosto comune e proprio per questo il difetto risulta così irritante. Dopo aver scattato una foto con il proprio Pixel, capita spesso di aprire l’editor di Google Foto per fare un ritocco veloce, magari un semplice ritaglio. A quel punto il passaggio successivo è quasi naturale e può trattarsi di condividere l’immagine con qualcuno, inserirla in un album, applicare altre modifiche oppure cancellarla perché il risultato non convince. Ed è esattamente qui che le cose si complicano.

Tanti utenti lamentano infatti l’impossibilità di condividere, modificare o eliminare le immagini appena sistemate. Non funziona nemmeno l’opzione che permette di aggiungere lo scatto a un album. Le testimonianze stanno fioccando online e sono accompagnate anche da un video dimostrativo che mostra con precisione il comportamento anomalo. I pulsanti Condividi, Modifica, Aggiungi a e Cestino restano visibili come sempre, al loro solito posto, ma semplicemente non rispondono ai tocchi. Il risultato è che la foto appena ritoccata diventa di fatto inutilizzabile, bloccata in una specie di limbo da cui non si riesce a farla uscire.

Quali Pixel sono coinvolti e come sbloccare la situazione

Stando alle segnalazioni raccolte finora, il malfunzionamento interessa gli smartphone delle serie Google Pixel 11, Google Pixel 10, Google Pixel 9 e Google Pixel 8. Parliamo quindi di quattro generazioni differenti, un dettaglio che fa pensare a un problema legato all’app più che a uno specifico dispositivo. Al momento però non è chiaro se il difetto colpisca anche gli smartphone Android di altri produttori oppure se sia limitato esclusivamente ai telefoni firmati Google.

Per chi si trova alle prese con questo intoppo esiste comunque una soluzione temporanea, anche se non particolarmente elegante. Alcuni utenti riferiscono che per tornare a interagire con la foto problematica serve effettuare un riavvio del dispositivo. Dopo averlo spento e riacceso, i comandi di Google Foto tornano a funzionare normalmente sull’immagine rimasta bloccata, permettendo di condividerla, ritoccarla ancora, spostarla in un album o eliminarla. Google non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sulla questione, e per ora il riavvio resta l’unico rimedio segnalato da chi ha incontrato il bug sul proprio Pixel.

Fonte: TecnoAndroid