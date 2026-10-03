Discord Game Mode: meno CPU e GPU mentre giochi, arriva a breve

Discord sta lavorando a una nuova modalità leggera pensata per chi gioca al computer e vuole liberare un po’ di risorse mentre la partita è in corso. La funzione si chiama Game Mode e, stando alla descrizione che accompagna l’interruttore dedicato, servirà a ridurre l’utilizzo di CPU e GPU da parte dell’applicazione quando un gioco è in esecuzione. Il ragionamento alla base è piuttosto lineare. Se la piattaforma di chat pesa meno sul sistema, tutti gli altri programmi aperti nello stesso momento dovrebbero girare in modo più fluido.

Le prime tracce della novità sono comparse sui social durante il fine settimana, sotto forma di schermate che mostravano la nuova opzione con tanto di breve spiegazione. All’inizio nessun annuncio ufficiale, solo immagini che passavano di profilo in profilo. Poi è arrivata la conferma diretta da parte dell’azienda, che ha chiarito un dettaglio tutt’altro che secondario: questa modalità sperimentale comincerà a essere distribuita agli utenti già dalla prossima settimana.

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Come funziona il Game Mode di Discord e quando arriva

Il messaggio con cui Discord ha presentato la funzione su X è stato piuttosto asciutto. Oltre a confermare il rilascio imminente del Game Mode, la società ha fatto sapere di voler aggiungere col tempo altre opzioni dedicate al risparmio di risorse. Una frase breve, ma che lascia intendere come questa modalità non sia pensata come un intervento isolato. L’intenzione dichiarata è quella di proseguire sulla stessa strada con ulteriori strumenti, anche se per ora non sono stati forniti dettagli su quali saranno né su quando potrebbero arrivare.

Il principio è chiaro. Quando un gioco è attivo, l’app dovrebbe farsi da parte e lasciare più spazio al titolo che si sta usando, limitando il proprio impatto su processore e scheda grafica. Per chi tiene la piattaforma aperta in sottofondo mentre gioca, il vantaggio potrebbe farsi notare soprattutto con i titoli AAA più esigenti, quelli che già da soli mettono sotto pressione il computer e che non gradiscono troppa concorrenza da parte di altri software attivi sulla stessa macchina.

Il nodo di Electron e Chromium

C’è però un limite strutturale da tenere presente. Discord si basa su Electron, un framework per applicazioni web che sfrutta JavaScript e Chromium per costruire i propri software. Chromium è un progetto open source che fa da base a Google Chrome e a diversi altri browser, ma non ha certo la fama dello strumento più efficiente in circolazione quando si parla di sviluppo web. Anzi, sul fronte dei consumi la sua reputazione non è proprio delle migliori.

Una funzione come il Game Mode potrebbe quindi portare qualche miglioramento concreto nelle prestazioni, in particolare quando sullo stesso computer gira anche un gioco pesante. Il problema è che l’architettura attuale dell’applicazione pone un tetto a quanto sia possibile alleggerirla. In altre parole, gli interventi di ottimizzazione possono aiutare, ma fino a un certo punto, perché le fondamenta su cui poggia la piattaforma restano quelle di Electron e di Chromium, con tutti i vincoli che questa scelta tecnica comporta in termini di efficienza.

Fonte: TecnoAndroid