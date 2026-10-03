ho. Mobile 5,95 100GB, dal 1° ottobre torna con il 5G a 30 Mbps

Dal 1° ottobre 2026 ho. Mobile rimetterà in vetrina per i nuovi clienti ho. 5,95 100GB, la proposta da 5,95 euro al mese che stavolta arriva con una novità non da poco: il 5G fino a 30 Mbps. Finora, nei periodi in cui compariva a listino (l’ultima volta dal 3 al 24 settembre 2026), l’offerta viaggiava sul 4G con un tetto di 60 Mbps, quindi senza accesso di base alla nuova rete. La notizia non è ancora stata ufficializzata da Fastweb, che gestisce il marchio, perciò va presa come un’anticipazione e possono esserci cambiamenti.

La svolta riguarda tutto il listino. Per le attivazioni dal 1° ottobre spariscono le offerte limitate al 4G e ogni piano includerà l’abilitazione al 5G, con tre profili di velocità sulla rete Fastweb + Vodafone. C’è quello pieno (fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, con sblocco anche in 4G), poi uno limitato a 60 Mbps e uno a 30 Mbps. Il profilo da 60 Mbps finirà nelle offerte standard oggi in 4G da 6,95 e 8,95 euro al mese, mentre quello da 30 Mbps sarà riservato ad alcune proposte specifiche, a cominciare proprio dalla nuova versione di ho. 5,95 100GB. La finestra per sottoscriverla va dal 1° al 26 ottobre 2026, sia online sia nei negozi.

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Cosa include ho. 5,95 100GB e quanto costa attivarla

Il pacchetto resta quello di sempre. Ogni mese ci sono minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 100 Giga da usare in 5G con velocità massima di 30 Mbps, sempre a 5,95 euro. Nei punti vendita continuerà a chiamarsi anche Promo Flash. Si può attivare con un nuovo numero oppure portando il proprio da qualsiasi operatore, con la portabilità da completare entro 15 giorni dall’attivazione della SIM.

Sul costo di attivazione a fare la differenza è la provenienza. Chi prende un nuovo numero o arriva da una lunga lista di operatori, tra cui PosteMobile, Iliad, CoopVoce, Digi, Sky Mobile, Tiscali, Lyca Mobile ed Enel Mobile, paga 2,99 euro anziché 29,90. Chi invece lascia TIM, Fastweb, Vodafone Italia, WINDTRE o Very Mobile (anche passando prima da un nuovo numero) si vede applicare la tariffa piena da 29,90 euro. L’importo va sommato alla prima ricarica, da cui viene scalato in anticipo il primo mese. La SIM fisica di norma è gratuita, anche se in negozio il prezzo può variare a discrezione del rivenditore, mentre la eSIM costa 0,05 euro. Per chi compra online con consegna a casa c’è anche l’attivazione tramite SPID, disponibile da maggio 2023.

Velocità, roaming e servizi inclusi

Oggi chi ha un’offerta 4G può sbloccare il 5G fino a 2 Gbps con l’opzione ho. Il Turbo a 1,29 euro al mese o con il programma ho.+ a 1,99 euro, aggiungibili dall’app solo dopo l’attivazione. Non è ancora chiaro se queste opzioni saranno disponibili anche per chi sceglie un piano 5G limitato, ma l’ipotesi non è esclusa. Per sfruttare la nuova rete serve comunque uno smartphone compatibile e la copertura, altrimenti si naviga in 4G. Il marchio, nato il 22 giugno 2018 e attivo sul 5G dall’8 maggio 2024, dal 1° gennaio 2026 è gestito direttamente da Fastweb, all’interno del Gruppo Swisscom.

Fonte: TecnoAndroid