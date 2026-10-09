Hisense QLED 43 pollici: 144 Hz e sconto del 33% su Amazon

Chi aspettava il momento giusto per cambiare televisore trova oggi su Amazon una promozione dedicata alla smart TV Hisense da 43 pollici con pannello QLED. Lo sconto attivo è del 33% e porta il prezzo finale a 369 euro, una cifra che rende questo modello piuttosto interessante per chi cerca uno schermo di dimensioni medie da sistemare in salotto, in camera da letto o magari in uno studio. Si tratta di un televisore che prova a tenere insieme intrattenimento classico, streaming e videogiochi senza chiedere troppi compromessi a chi lo porta a casa.

Un pannello QLED 4K che non dimentica i videogiocatori

Il cuore di questa TV Hisense è naturalmente lo schermo. Parliamo di un display QLED da 43 pollici con risoluzione 4K, un formato pensato per la visione di film, serie TV e contenuti in streaming ma anche per molto altro. Le proporzioni sono quelle ormai standard in 16:9, quindi adatte alla stragrande maggioranza dei contenuti video che finiscono ogni giorno sullo schermo di casa.

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L’aspetto che forse colpisce di più, considerando la fascia di prezzo, è la frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Non è un dettaglio da poco. Questa caratteristica lavora in coppia con la modalità Native 144Hz Game Mode, pensata dal produttore proprio per offrire un’esperienza dedicata al gaming. In pratica chi collega una console o un computer al televisore può contare su un pannello capace di restituire immagini molto fluide, cosa che fa la differenza soprattutto nei titoli più dinamici e frenetici.

Sistema VIDAA, connessioni e audio Dolby Atmos

Sul fronte software il televisore si affida al sistema Smart TV VIDAA, la piattaforma di casa Hisense. Il catalogo a disposizione supera le 1.000 applicazioni, un numero che permette di ampliare parecchio le possibilità di intrattenimento direttamente dallo schermo, senza dover ricorrere per forza ad accessori aggiuntivi per accedere ai servizi preferiti.

Quando invece serve collegare qualcosa, la dotazione non delude. La connettività comprende WiFi, HDMI e USB, una combinazione che consente di agganciare diversi dispositivi e sorgenti esterne. Nulla di esotico, certo, ma tutto quello che serve per l’uso quotidiano c’è ed è facile da sfruttare anche per chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia.

Anche il comparto sonoro ha ricevuto le sue attenzioni. Il modello integra altoparlanti propri e supporta il Dolby Atmos, tecnologia che punta ad accompagnare la visione con un’esperienza sonora più avvolgente e immersiva. Per chi preferisce non riempire il soggiorno di casse e cavi è un vantaggio da tenere bene a mente.

Le funzioni pratiche e cosa c’è nella confezione

Tra le caratteristiche meno appariscenti ma comunque utili figurano i controlli parentali e il timer di spegnimento. Sono funzioni che sembrano secondarie finché non servono davvero, per esempio quando bisogna gestire cosa guardano i più piccoli oppure quando ci si addormenta davanti all’ennesimo episodio di una serie. In entrambi i casi aiutano a tenere sotto controllo l’utilizzo del televisore senza troppe complicazioni.

Per quanto riguarda il contenuto della scatola, la dotazione è quella essenziale. Oltre al televisore nella confezione si trovano il telecomando, il cavo di alimentazione e il manuale dell’utente. Il modello Hisense da 43 pollici resta acquistabile su Amazon a 369 euro grazie allo sconto del 33% attualmente applicato.

Fonte: TecnoAndroid