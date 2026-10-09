In attesa di conoscere le novità in arrivo nella prima metà del mese, sono già noti i giochi che a metà ottobre lasceranno Xbox Game Pass. Si tratta di otto titoli e tra questi figurano nomi davvero pesanti, compreso uno dei giochi più premiati e celebrati dell’anno scorso. Per gli abbonati è quindi il momento giusto per controllare la propria lista e capire quali avventure conviene recuperare prima che spariscano dal catalogo.

La data da segnare è il 15 ottobre. Come avviene di solito con la prima ondata di uscite di ogni mese, tutti i giochi coinvolti verranno rimossi dal servizio nello stesso giorno. Questo lascia circa due settimane di tempo per completarli o almeno per farsi un’idea più precisa prima di decidere se valga la pena acquistarli.

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I giochi in uscita da Xbox Game Pass a ottobre

Ecco l’elenco completo dei titoli che abbandoneranno il catalogo di Game Pass con la prossima tornata di rimozioni:

A Plague Tale: Requiem

Clair Obscur: Expedition 33

Crime Scene Cleaner

Donut County

Evil West

Pacific Drive

The Casting of Frank Stone

Nova Roma

Basta scorrere la lista per accorgersi che questa volta il servizio di Microsoft perde parecchio. Non stiamo parlando di produzioni minori o di giochi rimasti ai margini, ma di esperienze molto diverse tra loro che, ciascuna a modo suo, hanno qualcosa di interessante da offrire. Si va dall’azione più diretta alle atmosfere più cupe e narrative, fino a proposte decisamente più leggere e originali. Una varietà che rende questa uscita di scena ancora più sentita da chi usa Xbox Game Pass come principale fonte di nuovi giochi.

Clair Obscur e A Plague Tale, le perdite più pesanti

Il nome che spicca su tutti è senza dubbio Clair Obscur: Expedition 33, considerato quasi all’unanimità il Gioco dell’Anno del 2025. Si tratta di un’esperienza davvero memorabile e la sua rimozione dal catalogo rappresenta una perdita notevole per gli abbonati. Chi non ha ancora avuto modo di provarlo farebbe bene a dargli la precedenza nelle prossime settimane, visto il livello di consenso raccolto praticamente ovunque.

Non è però l’unico addio che pesa. Anche A Plague Tale: Requiem è un titolo di grande calibro, anche se in questo caso l’uscita viene in parte compensata dall’arrivo al day one di Resonance: A Plague Tale Legacy, una sorta di seguito approdato sul servizio proprio nei giorni scorsi. Chi ha amato le atmosfere della serie trova quindi un’alternativa già disponibile, ma resta comunque un capitolo importante che lascerà il catalogo.

Gli altri titoli da recuperare prima del 15 ottobre

Oltre ai due nomi più altisonanti, ci sono diversi giochi meritevoli di attenzione. Tra questi vanno citati Evil West, Pacific Drive e The Casting of Frank Stone, tre produzioni che hanno saputo ritagliarsi un pubblico affezionato. A dire il vero però tutti e otto i titoli in partenza hanno qualcosa da dire, compresi Crime Scene Cleaner, Donut County e Nova Roma, che completano un elenco sorprendentemente ricco.

Per chi non li ha ancora approfonditi le strade sono sostanzialmente due. La prima è concentrarsi su questi giochi nelle prossime due settimane, sfruttando al massimo il tempo che resta prima della scadenza. La seconda è approfittare degli sconti riservati agli abbonati sui titoli presenti nel catalogo di Game Pass e passare direttamente all’acquisto, così da poterli conservare anche dopo la rimozione. Per alcuni di questi giochi, considerata la loro qualità, si tratterebbe di una scelta più che sensata.

Fonte: TecnoAndroid