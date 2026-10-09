Battlefield, il film sarebbe di Sony con Michael B. Jordan

Il film di Battlefield sembra aver trovato finalmente una casa, e porterebbe la firma di Sony. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la major sarebbe intenzionata a trasformare la celebre serie di sparatutto bellici in un lungometraggio, coinvolgendo nel progetto Michael B. Jordan. L’attore avrebbe il ruolo di produttore, ma con buone probabilità potrebbe anche finire davanti alla macchina da presa. E non è l’unico nome di peso collegato alla pellicola, perché attorno all’operazione ne stanno spuntando diversi altri.

Di un possibile adattamento cinematografico del franchise si era già parlato alcuni mesi fa. All’epoca la notizia riguardava una vera e propria battaglia tra studi per accaparrarsi i diritti, con in corsa Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Sony, Universal e Netflix. Una lista di pretendenti che dice parecchio sull’interesse suscitato dal marchio, visto che si tratta di alcuni tra i colossi più importanti dell’intrattenimento.

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Alla fine, tra tutti questi concorrenti, pare sia stata proprio Sony a spuntarla. La compagnia ora si starebbe occupando in modo attivo della produzione dell’adattamento, che a questo punto è destinato a sfidare anche sul grande schermo l’eterno rivale Call of Duty. Pure quest’ultimo, infatti, sarà presto protagonista di un film dedicato, e il confronto tra le due serie si sposterà così dalle console alle sale.

Christopher McQuarrie per un’epopea bellica al cinema

Sul fronte creativo il nome che spicca di più è quello di Christopher McQuarrie, che secondo quanto trapelato dovrebbe sia scrivere sia dirigere il film di Battlefield. Parliamo di un autore con un curriculum di tutto rispetto: ha firmato Top Gun: Maverick, diversi capitoli della saga di Mission: Impossible e anche I Soliti Sospetti, un classico uscito nel 1995 che molti appassionati di cinema conoscono bene.

C’è poi una coincidenza piuttosto curiosa. Proprio Top Gun: Maverick è stato di recente protagonista di un crossover con Battlefield, quindi il legame tra il regista e l’universo del videogioco non nasce del tutto dal nulla. Una scelta che, almeno sulla carta, sembra coerente con il tono militare e spettacolare che i fan si aspettano dalla serie.Quanto a Michael B. Jordan, la sua posizione appare ancora in parte da definire. L’attore dovrebbe comunque produrre il film, mentre la sua presenza nel cast dipenderà da due fattori: la chiusura effettiva dell’accordo e la capacità dell’intero progetto di arrivare davvero in porto. Al momento, insomma, la partecipazione come interprete rimane una possibilità concreta ma non ancora ufficiale.

Tutti i produttori coinvolti nel progetto

L’operazione si inserisce in un periodo in cui le trasposizioni dai videogiochi stanno vivendo una stagione particolarmente intensa. Negli ultimi tempi un numero notevole di titoli famosi è passato, o sta per passare, dal mondo videoludico a quello del cinema e della televisione, e Battlefield sembra pronto a unirsi a questa lunga lista.

Accanto a Jordan, la squadra produttiva si annuncia piuttosto nutrita. Tra i nomi coinvolti figura Jesse Stern di Electronic Arts, la casa che detiene il marchio videoludico. A lui si affiancano Carter Swan di Emerald Neon, Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo, oltre a Elizabeth Raposo, presidente di Outlier Society.

Fonte: TecnoAndroid