GTA VI: The Album in preordine su Amazon: 34 brani e un vinile esclusivo

Chi aspetta il nuovo Grand Theft Auto può già mettere le mani sulla sua musica. Su Amazon è disponibile in preordine GTA VI: The Album, la raccolta dedicata al gioco, proposta in diverse varianti pensate per gusti e budget differenti. C’è il formato più classico per chi ama la musica su supporto fisico e c’è anche una versione in esclusiva che strizza l’occhio ai collezionisti più attenti ai dettagli.

La proposta più tradizionale è il doppio vinile nella colorazione nera, che si può prenotare a 41,85 €. Accanto a questa edizione trova spazio una variante decisamente più appariscente, cioè il doppio vinile rosa e viola venduto in esclusiva sulla piattaforma di Jeff Bezos al prezzo di 49,90 €. Una differenza di poco più di otto euro che riguarda soprattutto l’aspetto estetico del disco, un dettaglio che per molti appassionati di vinili conta parecchio. Chi invece preferisce un formato più compatto e meno impegnativo dal punto di vista economico può puntare sul CD Audio, prenotabile a 18,81 €.

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Tutte le versioni sono vendute e spedite direttamente da Amazon, e la consegna è prevista entro pochi giorni dall’uscita ufficiale dell’album, fissata per il 20 novembre 2026. Praticamente la raccolta arriverà nei negozi a ridosso del debutto del gioco, così da accompagnare il lancio di uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi anni.

Trentaquattro brani originali firmati da artisti molto diversi

Il cuore del progetto sta nella scaletta. GTA VI: The Album contiene infatti 34 brani originali, composti appositamente per GTA 6 e realizzati in collaborazione con Atlantic Records. Non si tratta quindi di una semplice compilation di pezzi già noti adattati al gioco ma di canzoni nate proprio per questo universo narrativo.

Il cast musicale mette insieme nomi che arrivano da generi e scene parecchio lontani tra loro. Tra gli artisti coinvolti figurano Travis Scott, Big City e PinkPantheress, una combinazione che lascia intuire un disco piuttosto vario nelle sonorità. Del resto la saga ha sempre dato grande importanza alla musica e questa raccolta sembra seguire la stessa strada, mescolando stili e atmosfere differenti.

Il prodotto si rivolge a più tipologie di pubblico. Da un lato ci sono i collezionisti, che difficilmente rinunceranno alla variante colorata in esclusiva. Dall’altro ci sono gli appassionati del gioco, per i quali avere la colonna sonora su vinile o su CD rappresenta un modo concreto per portarsi a casa un pezzo dell’esperienza. E poi c’è chi semplicemente desidera accaparrarsi un oggetto esclusivo legato a un evento così atteso.

L’attesa per GTA 6 e le novità sulla versione PC

Nel frattempo cresce l’attenzione attorno al gioco vero e proprio. L’uscita di GTA 6 è prevista per il 19 novembre, appena un giorno prima dell’album, e ormai manca davvero poco. Sul fronte delle edizioni fisiche è emerso che la versione scatolata del titolo non includerà il disco, anche se potrebbe contenere un extra fisico interessante per chi preferisce acquistare la copia in confezione.

Novità anche per chi gioca su computer. Secondo alcune indiscrezioni pure GTA 6 per PC avrebbe già un periodo di uscita indicativo e l’attesa per questa versione non dovrebbe essere particolarmente lunga.

Fonte: TecnoAndroid