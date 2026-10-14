MacBook Pro OLED e iPad mini OLED attesi il 27 ottobre da Apple

Le novità di Apple per il mese di ottobre non si fermano ai tre nuovi prodotti per la casa presentati oggi. Secondo le indiscrezioni più recenti, il calendario prevede infatti un altro “evento” fissato per il 27 ottobre, e nel frattempo manca ancora all’appello iPhone Duo, il telefono che in molti stanno aspettando di vedere finalmente nei negozi. Le settimane che restano prima di novembre si preannunciano piuttosto affollate, tra nuovi dispositivi, aggiornamenti software e lanci scaglionati nei vari Paesi.

Il primo appuntamento riguarda proprio iPhone Duo. I preordini partiranno il 16 ottobre, mentre l’arrivo sul mercato è previsto per il 23 ottobre. Una settimana più tardi, il 30 ottobre, lo smartphone dovrebbe sbarcare anche in altri Paesi, ampliando così la distribuzione iniziale. Nella stessa giornata è atteso pure il debutto di HomePod mini 2, il nuovo altoparlante compatto dell’azienda.

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Non mancherà il capitolo software. Entro il 30 ottobre, o anche qualche giorno prima, dovrebbero arrivare iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 e tutti gli altri aggiornamenti della serie 27.2 destinati ai vari dispositivi della casa. Verso la fine del mese, poi, è prevista l’uscita di un Mac Studio con 512GB di RAM, una configurazione pensata chiaramente per chi lavora con carichi particolarmente pesanti.

Il 27 ottobre è il giorno dei nuovi Mac e di iPad mini OLED

La data più interessante resta comunque il 27 ottobre. Per quel giorno si parla dell’annuncio di un MacBook Pro con schermo OLED e touchscreen, di un MacBook Pro da 14 pollici con chip M6, di un nuovo iMac M6 e di iPad mini OLED. Un pacchetto corposo, che toccherebbe in un colpo solo sia il mondo dei computer sia quello dei tablet.

Le voci raccontano che Apple starebbe organizzando a Los Angeles delle sessioni riservate ai content creator, previste per il 27 e il 28 ottobre, con l’obiettivo di mostrare da vicino i nuovi Mac e il piccolo tablet con pannello OLED. Proprio come accaduto con l’annuncio “Welcome Home”, le novità potrebbero essere svelate attraverso un comunicato stampa, accompagnato da un incontro dal vivo durante il quale creator e giornalisti avrebbero modo di provare con mano i prodotti.

C’è però un dettaglio da tenere a mente. I nuovi Mac verranno presentati a ottobre, ma le consegne ai clienti non inizieranno prima di novembre. Con un annuncio il 27 ottobre, i preordini potrebbero aprirsi già nella stessa giornata, mentre la commercializzazione vera e propria potrebbe scattare a partire dal 6 novembre.

MacBook Pro OLED, il primo Mac con schermo touch

Tra tutte le novità in arrivo, quella da seguire con maggiore attenzione è senza dubbio il MacBook Pro OLED. Si tratterebbe infatti del primo Mac con schermo touchscreen nella storia dell’azienda, un cambio di rotta notevole per una linea di computer che finora era rimasta legata a tastiera e trackpad.

Non è l’unico motivo di interesse. Il nuovo portatile segnerebbe anche il primo vero restyling del MacBook Pro dal 2021, dopo diversi anni in cui il design era rimasto sostanzialmente invariato. Il modello sarà più leggero rispetto alla versione attuale e potrà contare sui chip M5 Pro e M5 Max.

Fonte: TecnoAndroid