GTA 6, la mappa ricostruita dai fan ormai è quasi completa e svela qualcosa

La mappa di GTA 6 non è ancora stata svelata ufficialmente da Rockstar Games, ma la community è arrivata a un passo dal ricostruirla per intero. Merito dell’anteprima ufficiale del gioco e dei leak circolati nelle ultime settimane, materiale che ha permesso al progetto di mappatura amatoriale di raggiungere la versione V16 con un livello di dettaglio che qualche mese fa sembrava fuori portata. Il risultato è la possibilità di guardare la regione di Leonida dall’alto ben prima dell’uscita, fissata per il 19 novembre.

Sulle dimensioni, in realtà, qualche indicazione era già arrivata direttamente dallo studio. Si parla di una mappa grande, molto grande: circa il doppio di quella di GTA 5 e il triplo di quella esplorata in Red Dead Redemption 2. Numeri che aiutano a inquadrare l’ambizione del progetto, anche se restano cifre generiche, senza una scala precisa che permetta di misurare distanze e tempi di percorrenza.

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Un progetto partito dai trailer e cresciuto con i leak

Il lavoro è coordinato da Yanis e viene condiviso anche su Discord, dove la community discute ogni singolo aggiornamento. All’inizio la ricostruzione procedeva per accumulo: strade, autostrade, edifici e punti di interesse venivano posizionati uno alla volta sulla base dei trailer e delle immagini ufficiali diffuse da Rockstar. Un metodo lento, per forza di cose, perché ogni inquadratura andava interpretata e incrociata con le altre per capire dove finisse un quartiere e dove cominciasse il successivo.

Il salto di qualità è arrivato ad agosto. Un’immagine proveniente da una presunta versione preliminare del gioco ha fornito indizi nuovi e più solidi sulla conformazione geografica di Leonida, permettendo di correggere le approssimazioni accumulate e di dare una forma coerente all’intera regione. Da lì in poi il progetto ha accelerato, arrivando appunto alla V16 che oggi viene descritta come quasi definitiva.

Nessuna grande autostrada che gira intorno a tutto

Il dettaglio che ha colpito di più chi ha analizzato il risultato riguarda la struttura viaria. Secondo le osservazioni condivise dalla community, il design della mappa di GTA 6 è considerato piuttosto ingegnoso proprio perché rompe uno schema visto in passato: non esiste una singola grande autostrada che permetta di girare intorno a tutta la mappa nel modo più rapido possibile. Chi guida deve scegliere, valutare, cambiare percorso.

Il risultato, sulla carta, è una varietà di strade molto superiore rispetto a quella di GTA 5, con una mappa nettamente più ampia in senso orizzontale. Una differenza che potrebbe cambiare il modo di muoversi nel gioco, perché senza un anello veloce e onnicomprensivo diventano importanti le strade secondarie, le scorciatoie e la conoscenza del territorio. Un elemento che ha un peso concreto quando si parla di inseguimenti, missioni a tempo e semplice esplorazione.

Va detto che, per quanto accurata, si tratta comunque di una ricostruzione non ufficiale. Il progetto si basa su materiale promozionale e su informazioni emerse in modo non autorizzato, quindi le proporzioni e alcuni dettagli potrebbero non corrispondere esattamente a quelli della versione finale. Rockstar, dal suo canto, non ha diffuso una mappa completa della regione e ha lasciato che la curiosità intorno a Leonida si alimentasse da sola, un trailer alla volta.

Nel frattempo il conto alla rovescia verso il 19 novembre continua, e la community ha già in mano una bussola non ufficiale per orientarsi nel nuovo mondo di GTA 6. Con l’aggiornamento V16 il grosso del lavoro sembra fatto, restano da definire soltanto le aree meno documentate dal materiale disponibile.