Kena regala 100 Giga gratis per 72 ore: come attivarli

Chi ha una SIM Kena farebbe bene a dare un’occhiata all’Area Clienti, perché in questi giorni compare una promozione che regala 100 Giga di traffico internet senza spendere nulla. Si chiama 100 Giga Weekend e mette a disposizione un bundle dati aggiuntivo utilizzabile per 72 ore dall’attivazione, con costo pari a 0 euro sia per l’opzione sia per l’attivazione stessa. Nessun rinnovo automatico, nessun addebito sul credito residuo, nessuna sorpresa a fine periodo. La promo compare tra le opzioni attivabili sulla propria linea mobile all’interno dell’Area Clienti, mentre nell’App Kena al momento non risulta presente. Non è nota la data precisa in cui è comparsa, così come non viene indicata una scadenza entro cui approfittarne. Il nome lascia intuire una disponibilità legata al fine settimana, ma indicazioni ufficiali sul periodo di commercializzazione non ce ne sono.

Cosa include davvero 100 Giga Weekend

I 100 Giga sono utilizzabili in 5G e restano a disposizione per tre giorni esatti dal momento dell’attivazione, dopodiché l’opzione si disattiva da sola. Sulla velocità c’è un dettaglio curioso, perché la Sintesi Contrattuale della promozione parla di navigazione fino a 275 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, mentre il sito ufficiale dell’operatore indica generalmente per la rete 5G TIM un massimo di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Difficile capire se quei 275 Mbps siano una specificità di questa offerta oppure una semplice incongruenza nella documentazione.

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Dei 100 Giga complessivi, 9 Giga risultano utilizzabili anche in Roaming nell’Unione Europea, come riportato nella sintesi contrattuale. Lo stesso bundle viene poi mostrato nell’Area Clienti dopo l’attivazione, con un contatore generale e un contatore dedicato ai Giga spendibili all’estero. Il traffico dati può essere consumato anche in Moldavia e in Ucraina. Fuori dai confini italiani, va ricordato, la velocità dipende dalla rete dell’operatore ospitante.

Come si attiva e chi la vede

La procedura è di quelle rapide. Basta accedere all’Area Clienti Kena, entrare nella sezione delle opzioni aggiuntive, selezionare la promozione e confermare. Da quel momento i 100 Giga risultano disponibili sulla linea per le successive 72 ore. Nessun costo, nessuno scalo dal credito.

Non è chiaro se l’iniziativa sia rivolta a tutti i già clienti oppure soltanto a un target selezionato, quindi l’unico modo per capirlo è controllare direttamente le opzioni proposte sulla propria utenza. Chi la trova noterà anche una piccola stranezza grafica, perché al posto del nome commerciale viene visualizzata la stringa “100GIGAWEND_TITLE”, sia nella schermata di attivazione sia in quella successiva con i contatori del traffico e la relativa scadenza. Con ogni probabilità si tratta di una denominazione tecnica rimasta al posto di quella pubblicitaria.

Consumi, blocchi e rete di riferimento

Il traffico incluso viene conteggiato a scatti anticipati da 1 KB, come da prassi. Se i Giga finiscono prima delle 72 ore, la navigazione si blocca, ma resta la possibilità di proseguire tramite il Piano Base Kena, che costa 50 centesimi di euro con scatti anticipati da 50 MB. Per riattivarla serve un SMS al 40543711 con il testo “INTERNET ON”. I Giga inclusi, inoltre, funzionano solo con credito SIM superiore a 0 euro e, se non vengono consumati entro la scadenza, spariscono definitivamente.

Sul fronte infrastrutturale, l’operatore appoggia la rete TIM in 2G e 4G, mentre dal 16 luglio 2025 è arrivato anche il 5G con velocità limitata fino a 250 Mbps, incluso in alcune offerte oppure attivabile tramite un’opzione dedicata. Serve un dispositivo compatibile e un comune coperto dal 5G TIM. In assenza di copertura o con smartphone non abilitati, la navigazione passa al 4G con un massimo stimato di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G di TIM, invece, è spento in tutta Italia dopo la dismissione conclusa a metà ottobre 2022, e proprio in vista di quel passaggio, da maggio 2022, sulle SIM Kena è stato introdotto progressivamente il servizio VoLTE per le chiamate su rete 4G.