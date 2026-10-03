Google Pixel, dopo il Pixel Drop lo sblocco con PIN fa i capricci

L’ultimo Pixel Drop distribuito da Google, arrivato appena qualche giorno fa, porta con sé parecchie novità interessanti e diversi miglioramenti. Sembra però aver introdotto anche un difetto piuttosto fastidioso legato al Lock Screen. Sui Google Pixel aggiornati con le patch di settembre stanno infatti aumentando le segnalazioni di chi fatica a sbloccare il telefono, e il problema pare riguardare proprio il modo in cui il sistema interpreta i comandi quando lo schermo è bloccato.

Le difficoltà si concentrano sullo sblocco con PIN e con la sequenza, cioè i due metodi più usati da chi preferisce non affidarsi solo alla biometria. Dalle testimonianze emerge che il telefono non riesce a riconoscere correttamente l’input di chi lo sta usando e finisce per negare l’accesso. Non si tratta quindi di un banale rallentamento ma di un intoppo che può rendere il dispositivo di fatto inutilizzabile per un certo tempo.

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Le segnalazioni degli utenti su Reddit

Uno dei casi più chiari arriva da Reddit, dove un utente ha raccontato di non riuscire più a completare la sequenza sul suo Pixel 10 Pro XL. Il motivo è curioso. Lo schermo si reimpostava prima ancora che fosse possibile collegare il secondo punto del pattern, e tracciare il disegno per intero diventava così impossibile. Una situazione paradossale, eppure è esattamente quello che è successo.

Nella stessa discussione è intervenuto un altro utente, che ha confermato di aver vissuto lo stesso disagio. Lui però una via d’uscita l’ha trovata, forzando un hard reset e tenendo premuti contemporaneamente il tasto di accensione e quello per abbassare il volume. Al primo utente è andata decisamente peggio, visto che racconta di essere stato costretto a riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, con tutto quello che un ripristino completo comporta.

Quanto sia diffuso il fenomeno non è ancora chiaro. Di certo non riguarda soltanto l’ultima generazione, perché c’è almeno una segnalazione anche su un Pixel 8a, dove un utente vedeva comparire il messaggio “PIN errato” subito dopo aver digitato la prima cifra. Un altro riscontro arriva da un Pixel 8 Pro, segno che il difetto potrebbe toccare modelli diversi della famiglia Google Pixel e non soltanto i più recenti.

Perché il Lock Screen si blocca e cosa comporta

Mettendo insieme i sintomi descritti, l’ipotesi più ragionevole è che il Lock Screen registri una sorta di “invio”, o comunque consideri concluso l’inserimento, prima che l’utente abbia davvero finito di digitare il codice o di tracciare il disegno. In pratica il telefono prende per buono un input incompleto e lo valuta come definitivo, con il risultato che il tentativo viene giudicato sbagliato anche quando chi lo sta compiendo conosce perfettamente la combinazione corretta.

Ed è qui che la faccenda si complica. Ogni tentativo considerato errato viene conteggiato dal sistema operativo come un accesso fallito, e questo fa scattare i classici meccanismi di protezione contro gli attacchi di tipo brute force, pensati per impedire a eventuali malintenzionati di provare combinazioni a raffica. Più si insiste e più cresce l’attesa imposta tra un tentativo e l’altro, che può arrivare anche a qualche minuto. Per chi si trova alle prese con il bug dopo l’ultimo Pixel Drop, ogni errore involontario finisce quindi per allungare ulteriormente i tempi necessari a rientrare nel proprio smartphone.

Fonte: TecnoAndroid