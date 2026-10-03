Beats 360 già in sconto su Amazon: minimo storico a 260 euro

Le nuove Beats 360 sono già in sconto su Amazon, e a una sola settimana dal debutto il taglio di prezzo è tutt’altro che simbolico. Di solito le cuffie appena arrivate sugli scaffali si pagano a prezzo pieno e per vedere un ribasso serve parecchia pazienza. Stavolta però il calendario si è accorciato di molto: il lancio risale al 23 settembre e oggi la versione con cuscinetti Performance Knit si porta a casa con 260 euro, a fronte dei 349,95 euro richiesti dal listino ufficiale.

Si tratta di quasi 90 euro in meno, un calo del 26% che fissa il nuovo minimo storico per queste cuffie over ear. La promozione non si limita a una sola tinta ma coinvolge anche diverse altre colorazioni, un dettaglio che fa comodo a chi ha già in mente il colore da abbinare. L’offerta risulta verificata il 30 settembre 2026 alle ore 7:30 e, come succede sempre in questi casi, la cifra può cambiare in base a disponibilità, durata della promozione, venditore, spedizione e aggiornamenti applicati al carrello.

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Beats 360, cuffie pensate per muoversi

Le Beats 360 sono l’ultimo modello presentato dal marchio e seguono una filosofia piuttosto diversa rispetto ai prodotti già presenti a catalogo. L’idea di fondo è quella di offrire un paio di cuffie più robuste, adatte a chi le indossa in palestra oppure le tiene addosso in giro per tutta la giornata, con un livello di personalizzazione decisamente più ampio rispetto al passato.

La novità che salta subito all’occhio è la certificazione IPX4, la prima protezione ufficiale contro i liquidi mai ottenuta da un paio di cuffie Beats. In pratica resistono a schizzi e sudore, non certo a un tuffo in piscina. Per una corsa all’aperto o una sessione di allenamento intensa, però, questo livello di protezione è più che sufficiente e permette di concentrarsi sull’attività senza preoccuparsi troppo delle gocce che finiscono sulla struttura.

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Cuscinetti intercambiabili per ogni momento della giornata

Il resto della personalizzazione passa dai cuscinetti intercambiabili, una soluzione che coinvolge anche l’archetto e non soltanto i padiglioni. Di serie le cuffie arrivano con il rivestimento Performance Knit, un tessuto tecnico studiato apposta per lo sport e per chi suda parecchio durante l’allenamento. In alternativa è disponibile il set UltraPlush in pelle, che punta invece su un feeling più morbido e raffinato, pensato per l’uso quotidiano lontano dalla palestra.

Viene quasi spontaneo dividere i due kit in base al momento: il primo durante l’allenamento, il secondo per il resto della giornata. Dopo una bella sudata basta cambiare set per ritrovarsi con qualcosa di pulito e asciutto da indossare, senza dover rinunciare alla musica sulla strada verso casa o in ufficio. Un approccio pratico che rende queste cuffie Beats più versatili rispetto ai modelli precedenti del marchio. C’è comunque un aspetto da tenere presente prima dell’acquisto, perché la confezione include soltanto i cuscinetti di serie. I kit extra, compresi gli UltraPlush in pelle, vanno comprati a parte.

Fonte: TecnoAndroid