Samsung Galaxy S26, aumenti fino a 200 euro anche in Italia

Samsung ha deciso di ritoccare verso l’alto i listini della famiglia Galaxy S26 e la novità non riguarda soltanto qualche mercato lontano. Gli aumenti di prezzo interessano diversi Paesi nel mondo e arrivano anche in Italia con rincari che partono da circa 100 euro per i modelli più accessibili e salgono fino a 200 euro per la configurazione più costosa di Galaxy S26 Ultra. Alla base di tutto c’è il costo delle memorie RAM, che continua a salire e che finisce inevitabilmente per pesare sul prezzo finale degli smartphone. Si tratta di una mossa che difficilmente passerà inosservata tra chi stava valutando l’acquisto di uno dei nuovi telefoni del colosso coreano. Una scelta con ogni probabilità sofferta per l’azienda ma allo stesso tempo difficile da evitare, visto il contesto in cui si muove oggi l’intero settore dell’elettronica di consumo.

Quanto costano in più Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra

Entrando nel dettaglio dei nuovi listini, il quadro è piuttosto chiaro. Galaxy S26 e Galaxy S26+ vedono crescere il proprio prezzo di circa 100 euro rispetto a quanto previsto in precedenza. Una cifra che da sola basta a spostare la percezione di questi due modelli, pensati per chi vuole un dispositivo di fascia alta senza arrivare necessariamente al modello di punta della gamma.

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Il discorso cambia quando si guarda a Galaxy S26 Ultra, che resta il riferimento assoluto della serie. Qui il rincaro si fa decisamente più consistente e nella versione più costosa arriva a toccare i 200 euro in più. Proprio le configurazioni con più memoria sono quelle che risentono maggiormente della situazione, perché è lì che il peso dei componenti diventa più rilevante sul costo complessivo del prodotto.

Il ritocco al rialzo non è dunque uniforme ma segue una logica precisa. Più il modello è ricco di memoria e più l’aumento si fa sentire, con una forbice che va appunto dai circa 100 euro della parte bassa della gamma fino ai 200 euro della variante più completa del modello Ultra. Per il pubblico italiano questo significa che portarsi a casa uno dei nuovi top di gamma Samsung richiederà un investimento sensibilmente più alto rispetto a quanto preventivato.

Il nodo delle memorie RAM e l’effetto sui listini

Il motivo dietro questa decisione va cercato nel prezzo delle RAM, che negli ultimi tempi ha continuato a crescere e che ora fa un’altra vittima illustre. La memoria è uno degli elementi chiave di qualsiasi smartphone moderno e quando il suo costo aumenta in modo significativo i produttori si trovano davanti a un bivio piuttosto scomodo. Assorbire la differenza riducendo i propri margini oppure scaricarla almeno in parte su chi acquista.

Samsung ha scelto la seconda strada, almeno per quanto riguarda la serie Galaxy S26. Una strategia che conferma quanto il rincaro dei componenti stia diventando un fattore capace di influenzare in modo diretto le politiche commerciali anche delle aziende più grandi e strutturate del mercato. Non a caso a subire l’aumento più marcato sono proprio le versioni che montano più memoria, dove il peso dei chip sul costo di produzione si fa sentire con maggiore intensità.

Per chi aveva già messo gli occhi su uno dei tre modelli la differenza si traduce in una spesa aggiuntiva che varia in base alla versione scelta. I listini aggiornati sono già validi anche nel nostro Paese, con Galaxy S26 Ultra nella configurazione più costosa che arriva a costare 200 euro in più rispetto alla cifra precedente.

Fonte: TecnoAndroid