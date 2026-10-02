Motorola razr flex, trapelano specifiche del pieghevole a libro

Il primo pieghevole a libretto di Motorola comincia a prendere forma, almeno sulla carta, grazie a una serie di indiscrezioni che ne svelano le presunte specifiche tecniche. Il momento non è casuale. Gli smartphone pieghevoli con apertura a libro stanno vivendo una stagione particolarmente fortunata, con diverse aziende pronte a proporre alternative ai modelli più classici e conservatori. Tutto è cominciato con Samsung Galaxy Fold, che nel frattempo ha sperimentato un nuovo form factor con Galaxy Fold 8, dalle dimensioni paragonabili a quelle di un passaporto. Nelle ultime settimane è arrivato anche l’inedito iPhone Duo e ora, con ogni probabilità, toccherà proprio al marchio statunitense completare il quadro.

Razr flex, schermi e prestazioni del nuovo foldable

Internamente il dispositivo sarebbe conosciuto con il nome di razr flex. Stando ai rumor, il pannello principale dovrebbe essere un display OLED da 6,92 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 165 Hz, capace di supportare gli standard HDR10, HDR10+ e Dolby Vision per godersi al meglio film, serie e contenuti multimediali di ogni genere. Accanto a questo schermo ci sarebbe un secondo pannello da 4,97 pollici, anch’esso OLED, con una risoluzione di 1736 x 1140 pixel.

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Sotto la scocca il nuovo pieghevole di Motorola dovrebbe affidarsi al processore Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm, affiancato da 12 GB di RAM. A garantire l’autonomia ci penserebbe una batteria da 5000 mAh. Una configurazione di tutto rispetto, insomma, che colloca razr flex nella fascia alta del mercato e lo mette nelle condizioni di confrontarsi con i rivali più blasonati.

Sulla ricarica via cavo non esistono ancora informazioni precise. Il modello dovrebbe però offrire pieno supporto allo standard Qi2 per la ricarica wireless, pensato per ridurre i tempi di attesa e allo stesso tempo contenere gli sprechi energetici.

Fotocamere, dimensioni e data di lancio

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le indiscrezioni parlano di due sensori da 50 megapixel ciascuno. Non sono emersi per ora altri dettagli sulle ottiche o sulle funzioni dedicate agli scatti, quindi il quadro rimane piuttosto essenziale.

Interessanti invece i numeri legati al corpo del dispositivo. Il foldable di Motorola dovrebbe pesare circa 215 grammi, con uno spessore di 12,6 millimetri da chiuso e di appena 5,8 millimetri una volta aperto del tutto. Da piegato, però, il valore risulterebbe superiore a quello dei diretti concorrenti. Sul fronte della robustezza sarebbero presenti le certificazioni IP48 e IP49, che attesterebbero la resistenza del telefono ad acqua e polvere. Non manca lo slot per nano SIM, affiancato dalla compatibilità con le eSIM.

Come sempre in questi casi, conviene prendere tutte queste informazioni con la dovuta cautela. Si tratta infatti di semplici indiscrezioni che attendono ancora una conferma, o un’eventuale smentita, da parte dell’azienda statunitense. Ulteriori aggiornamenti dovrebbero arrivare direttamente da Motorola nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi.

Per il momento il debutto del pieghevole a libretto di Motorola sarebbe fissato indicativamente per metà dicembre. Chi deciderà di acquistarlo potrà scegliere tra due colorazioni, PANTONE Coriander e PANTONE Dark Botanical Garden.

Fonte: TecnoAndroid