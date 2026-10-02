Android 17 QPR2 Beta 6.1 arriva sui Pixel 11 e cambia kernel

Google ha distribuito nella serata di ieri la Beta 6.1 di Android 17 QPR2, disponibile per tutti gli iscritti al programma di test che possiedono un Pixel compatibile. L’arrivo è piuttosto ravvicinato, visto che la Beta 6 era uscita appena cinque giorni prima senza però raggiungere i modelli della gamma Pixel 11, a cui era stata comunque promessa. Più che una semplice patch correttiva questa nuova build serve proprio a colmare quel vuoto, portando la sesta anteprima anche sugli smartphone più recenti di Mountain View e introducendo qualche piccolo cambiamento rispetto a quanto visto finora.

Il secondo ciclo di sviluppo trimestrale va avanti ormai da oltre due mesi, per quella che da metà giugno è diventata la versione più aggiornata del sistema operativo. Sui quattro modelli della serie Pixel 11 la Beta 6.1 svolge sostanzialmente il ruolo della Beta 6 mancata, mentre sugli altri dispositivi si comporta come un classico aggiornamento di rifinitura.

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Le build distribuite e le note di rilascio

Le versioni in circolazione sono due. Sui Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold arriva la build CP41.260831.011, mentre tutti gli altri modelli ricevono la CP41.260831.007.A3. Su Google Pixel 9 Pro XL il pacchetto pesa 153 MB partendo dalla precedente Beta 6. Le patch di sicurezza non cambiano e restano quelle datate 5 settembre 2026, già distribuite sul canale stabile lo scorso 15 settembre con base Android 17 QPR1.

Le note di rilascio sono decisamente essenziali. Il team di sviluppo non elenca i bug risolti e si limita a segnalare un problema noto che riguarda un solo dispositivo. I possessori di Pixel 11 Pro Fold potrebbero infatti dover registrare di nuovo lo sblocco tramite riconoscimento facciale per farlo funzionare correttamente.

Il kernel fa un altro passo indietro e HiLight si arricchisce

Sul fronte del kernel la situazione continua a essere piuttosto altalenante. La Beta 4, quella che aveva segnato la stabilità della piattaforma, aveva introdotto il nuovo kernel di cui si parlava già a inizio luglio, passando dalla versione 6.1.162 (android14) alla 6.12.81 (android16). La Beta 5 aveva poi fatto marcia indietro con la 6.1.172 (android14), leggermente più recente di quella presente nella Beta 3. Con la Beta 6 era ricomparso lo stesso kernel della Beta 4.

Adesso la Beta 6.1 torna di nuovo a una versione precedente, cioè la 6.1.172 (android14) già vista nella Beta 5, anche se con una data più recente fissata al 18 settembre invece del 25 agosto. Non è chiaro se si tratti di un arretramento temporaneo oppure definitivo. In quest’ultimo caso il nuovo kernel slitterebbe almeno ad Android 17 QPR3.

La novità più concreta riguarda HiLight, funzione esclusiva di Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold. Già nella Beta 5 erano emersi indizi su possibili aggiunte e ora con l’ultima anteprima arriva il supporto alle notifiche dei messaggi. Dopo l’installazione compare infatti la nuova opzione Messaggi dai preferiti, raggiungibile nel percorso Impostazioni, Sistema, HiLight.

Come installare Android 17 QPR2 Beta 6.1

L’aggiornamento è disponibile per chi ha registrato al programma Android Beta uno dei modelli compatibili. La lista parte da Google Pixel 6a e comprende Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a. Ci sono poi Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold e Pixel 9a, seguiti dall’intera serie Pixel 10 con Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold e 10a. Chiudono l’elenco Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold.

Chi arriva dalla Beta 6 riceverà la nuova versione come un normale aggiornamento di sistema. Chi invece vuole partecipare per la prima volta deve raggiungere la pagina del programma, individuare la sezione I tuoi dispositivi idonei, premere su Registra e accettare termini e condizioni. A quel punto l’anteprima arriverà come aggiornamento software.

Una volta installata la Beta 6.1 di Android 17 QPR2 non sarà possibile tornare alla versione stabile di Android 17 QPR1 senza perdere i dati presenti sul dispositivo, come previsto dalle regole del programma. La prima finestra utile per uscire dalla beta senza cancellare nulla dovrebbe aprirsi a novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid