Google Telefono, in beta torna la scheda Contatti in basso

Google ha deciso di fare marcia indietro su Google Telefono, e non è la prima volta che capita. L’azienda sta rimettendo mano all’interfaccia dell’app, già rinnovata nel look a partire dall’estate 2025, per annullare una delle modifiche recenti che avevano sollevato più polemiche. Si tratta della rimozione della scheda Contatti dalla barra inferiore, una scelta che a molti utenti non era andata giù e che ora sembra destinata a essere corretta.

Il ripensamento non arriva dal nulla. Quando un’applicazione usata ogni giorno per telefonare cambia la posizione di una funzione così centrale, le reazioni si fanno sentire in fretta. E stavolta Google sembra aver preso nota, tornando su una decisione che aveva complicato un gesto semplice come aprire la rubrica. Del resto non sarà nemmeno l’ultima volta che il colosso ci ripensa, visto che correggere il tiro dopo i primi riscontri è ormai una sua abitudine piuttosto consolidata.

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La scheda Contatti ricompare nella beta di Google Telefono

La novità è emersa nella versione 240.0.98 della beta dell’app. Alcuni utenti, ma non tutti, hanno visto comparire una nuova scheda Contatti inserita direttamente nella barra di navigazione in basso, esattamente dove molti avrebbero voluto continuare a trovarla. Il fatto che la modifica sia visibile solo a una parte dei tester lascia pensare a una distribuzione graduale, come spesso accade con le funzioni in prova sui canali di sviluppo.

Per ora quindi si parla di un cambiamento limitato alla versione di prova di Google Telefono. Chi utilizza la release ufficiale continua a fare i conti con l’impostazione attuale, che non ha convinto granché. Ed è proprio guardando a come funziona oggi l’app che si capisce perché il ritorno della scheda Contatti sia una notizia accolta con un certo sollievo.

Come si raggiunge la rubrica sulla versione stabile

Sul canale stabile la voce Contatti è stata spostata fuori dalla barra principale. Per raggiungerla bisogna passare dal menu laterale, che si apre toccando l’angolo superiore sinistro dello schermo. Una soluzione non proprio comodissima, soprattutto per chi apre la rubrica più volte al giorno e si ritrova a fare un passaggio in più per una cosa che prima richiedeva un solo tocco.

A complicare ulteriormente le cose c’è poi il pulsante Contatti collocato sotto la barra di ricerca. A prima vista sembrerebbe la scorciatoia perfetta, ma non lo è affatto. Quel tasto non offre un vero accesso alla rubrica completa e si limita a filtrare l’elenco delle chiamate recenti, mostrando soltanto quelle legate a numeri già salvati. In pratica chi lo preme aspettandosi di vedere tutti i propri contatti si ritrova davanti la cronologia delle telefonate, solo un po’ più ristretta.

Si capisce allora perché la rimozione della scheda dalla barra inferiore avesse fatto tanto discutere. Da un lato l’accesso alla rubrica era finito dentro un menu nascosto, dall’altro l’unico pulsante con il nome Contatti ben visibile faceva tutt’altro rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati. Una combinazione che finiva per confondere anche gli utenti più abituati all’app. Con la versione 240.0.98 della beta di Google Telefono, la scheda Contatti torna finalmente nella barra di navigazione inferiore, per ora visibile solo a una parte degli utenti che partecipano al programma di prova.

Fonte: TecnoAndroid