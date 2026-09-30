Google Pixel Buds: Gemini ora regola bassi e ANC con la voce

L’app dedicata agli auricolari Google Pixel Buds riceve un aggiornamento che cambia il modo di interagire con l’audio, perché da ora alcune impostazioni si possono gestire direttamente con Gemini, il modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla stessa Google. Del resto l’intelligenza artificiale è ormai entrata in moltissime applicazioni e software di ogni genere, e in certi casi, come succede con Copilot di Microsoft, finisce quasi per prendere in mano l’intera esperienza d’uso. Gli auricolari di casa Google non fanno eccezione e con questa novità compiono un passo piuttosto concreto verso un controllo più naturale e immediato.

Google Pixel Buds e Gemini, cosa porta la nuova versione dell’app

L’aggiornamento in questione corrisponde alla versione 1.0.981607934 dell’app Google Pixel Buds, distribuita su Google Play Store quasi in contemporanea con il debutto della nuova serie di smartphone Google Pixel 11, esattamente come era stato promesso. Le novità sono sostanziali rispetto al passato. Il nuovo firmware introduce infatti l’integrazione di Google Gemini nel controllo vocale degli auricolari, trasformando l’assistente in un vero strumento per regolare l’ascolto senza dover mettere mano allo smartphone.

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In concreto chi utilizza gli auricolari potrà modificare in tempo reale il preset dell’equalizzatore, attivare o disattivare la cancellazione del rumore e gestire il rilevamento delle conversazioni. Non solo, perché anche i controlli touch dell’accessorio diventano configurabili attraverso semplici comandi vocali. Basterà pronunciare frasi come “Hey Google, aumenta i bassi” oppure “Hey Google, accendi la cancellazione attiva del rumore” per intervenire sulle impostazioni in qualsiasi momento, magari mentre si cammina per strada o si ha le mani occupate.

Il salto rispetto alle versioni precedenti del firmware è evidente. Fino a oggi infatti una richiesta di questo tipo si limitava ad aprire la pagina delle impostazioni Bluetooth di sistema, lasciando poi all’utente il compito di cercare manualmente l’opzione desiderata. Adesso invece l’assistente esegue direttamente l’azione richiesta, senza passaggi intermedi e senza la necessità di navigare tra menu e schermate.

Le altre funzioni annunciate arriveranno con un nuovo aggiornamento

Il pacchetto di novità per i Google Pixel Buds però non si ferma qui. Nelle scorse settimane Google aveva presentato anche altre funzionalità destinate agli auricolari, che al momento non sono ancora disponibili con questa versione dell’app. Tra queste figura la cancellazione dinamica dedicata a Google Pixel Buds Pro 2, una delle aggiunte più attese dagli utenti del modello di fascia alta.

A completare il quadro ci sono poi la sincronizzazione con Google Pixel Watch, pensata per rendere più fluido il dialogo tra auricolari e smartwatch, e l’attivazione della traduzione in tempo reale delle conversazioni, una funzione che sulla carta può rivelarsi particolarmente utile in viaggio o nelle situazioni in cui ci si trova a comunicare con persone che parlano un’altra lingua.

Fonte: TecnoAndroid