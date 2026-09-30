Garmin Instinct 3, la beta 16.05 porta la Recovery Mode a tutti

Garmin ha distribuito la seconda beta del nuovo ciclo di sviluppo dedicato alla serie Garmin Instinct 3, gli smartwatch di fascia media che fanno parte della sua ampia offerta di orologi sportivi. Il ritmo con cui l’azienda pubblica aggiornamenti software per i propri dispositivi resta molto sostenuto, quasi quotidiano, e stavolta tocca all’intera famiglia Instinct ricevere una nuova versione in anteprima.

Si tratta del secondo passo verso il prossimo major update, un percorso avviato a metà mese. La prima beta aveva portato novità e ritocchi soltanto su alcuni modelli della serie, mentre la nuova release sembra estendere lo stesso pacchetto di modifiche a tutti gli orologi coinvolti, senza più distinzioni tra una versione e l’altra.

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Versione 16.05 beta per tutta la gamma Instinct

A circa una decina di giorni dal rilascio precedente, quello che aveva dato il via al nuovo ciclo, arriva la versione 16.05 beta del software, che prende il posto della 16.04 beta. L’aggiornamento riguarda un gruppo piuttosto nutrito di dispositivi. Parliamo di Instinct 3 AMOLED nelle varianti da 45 e 50 mm, Instinct 3 Solar anch’esso da 45 e 50 mm, Instinct E nelle misure da 40 e 45 mm e infine Instinct Crossover AMOLED.

Il changelog ufficiale è rimasto identico a quello della build precedente, con una sola differenza sostanziale. Le modifiche introdotte non sono più un’esclusiva di alcuni modelli ma arrivano su tutta la linea Instinct 3 e sugli altri orologi della famiglia citati sopra.

Tra le novità spicca la Recovery Mode, una modalità di ripristino che entra in funzione quando lo smartwatch rileva problemi durante il tentativo di accensione. Un’aggiunta utile soprattutto in quelle situazioni in cui qualcosa va storto e l’orologio fatica a ripartire. C’è poi un miglior rilevamento delle onde nell’attività Surf, pensato per chi usa il dispositivo in acqua con la tavola. Completano il quadro due correzioni di bug. La prima elimina il lag che si presentava durante la visualizzazione del calendario, la seconda risolve un possibile arresto anomalo all’avvio di un allenamento tramite un’app CIQ.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin e accedere al programma Beta

Per installare le nuove versioni sugli orologi dell’azienda svizzera e statunitense basta seguire le istruzioni che compaiono nelle notifiche dell’app Garmin Connect oppure direttamente sullo smartwatch. Il rilascio avviene in modo graduale, quindi è possibile che l’aggiornamento non sia ancora arrivato su tutti i dispositivi. In questo caso esistono due alternative. La prima consiste nel verificare la disponibilità dall’orologio stesso, aprendo il menu Impostazioni e poi la pagina Sistema, dove si trova la sezione Aggiornamento Software. La seconda prevede di collegare lo smartwatch via USB a un computer e cercare i nuovi pacchetti attraverso il software per PC Garmin Express.

Chi invece vuole provare in anticipo le versioni di test deve iscriversi al programma Beta. La procedura parte dal login all’account Garmin Connect nella pagina dedicata. Da lì bisogna cliccare sull’icona dei dispositivi in alto a destra, selezionare l’orologio dal nome o dall’immagine, premere su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. Completato questo passaggio, sullo smartwatch sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora per scaricare la beta più recente.

Fonte: TecnoAndroid