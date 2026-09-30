LEGO Dragon Ball Shenron & Goku: il primo set ha 1.764 pezzi

Il primo set LEGO Dragon Ball è ufficiale e porta sugli scaffali uno dei momenti più celebri dell’intera saga. Dopo un primo teaser, il Gruppo LEGO e Toei Animation hanno svelato il prodotto che inaugura la loro collaborazione, ovvero LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku (codice 11390). Si tratta di un modello da esposizione composto da 1.764 pezzi e dedicato alla serie animata originale nata dalla matita di Akira Toriyama.

Non sarà però un episodio isolato. LEGO ha già confermato che altri set Dragon Ball arriveranno nel 2027 e così quella che poteva sembrare un’operazione occasionale diventa a tutti gli effetti una nuova presenza fissa all’interno del catalogo.

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Shenron e Goku bambino, l’evocazione del drago diventa un modello da esposizione

Il set ricrea l’evocazione del Drago Eterno attraverso le sette Sfere del Drago, una scena che chiunque abbia seguito la serie riconosce al primo sguardo. Shenron domina naturalmente la composizione con il suo corpo lungo e sinuoso che si snoda sopra la base, mentre la testa e gli artigli possono essere mossi per cambiare posa. Per arrivare a questo risultato il team LEGO ha studiato fotogrammi e pose dell’anime originale, lavorando sulle tecniche costruttive necessarie a restituire con i mattoncini la silhouette e le proporzioni della creatura.

Al centro della scena compare Goku bambino sulla Nuvola d’Oro, rappresentato da una minifigure che si può rimuovere e riposizionare a piacimento. Alla base trovano invece spazio le sette sfere, ognuna realizzata con un elemento 2×2. Una volta completato, il drago misura 32 cm di altezza, 24 cm di lunghezza e 26 cm di larghezza, dimensioni tutto sommato compatte se si pensa ai 1.764 pezzi impiegati. L’età consigliata è 18+ e l’impostazione generale è chiaramente quella di un modello da esposizione, pensato più per la mensola che per il gioco.

Anche la scelta di partire dalla prima serie ha un suo peso. Niente trasformazioni o scontri diventati centrali in Dragon Ball Z, qui l’attenzione va agli elementi fondanti dell’opera di Toriyama, cioè il piccolo Goku, la sua nuvola e naturalmente la ricerca delle sfere.

Il prezzo ufficiale è di 139,99 euro, che si traduce in circa 8 centesimi per mattoncino. Una cifra più bassa rispetto alla media dei set su licenza di questo genere. Le vendite partiranno in anteprima per i membri LEGO Insiders dal 1° novembre 2026, mentre dal 4 novembre 2026 il set sarà acquistabile da tutti sul LEGO Store online e nei negozi LEGO. Gli iscritti al programma fedeltà potranno inoltre usare 20 punti per riscattare un poster digitale esclusivo dedicato al nuovo modello.

Sui prossimi prodotti della linea LEGO Dragon Ball per ora non ci sono dettagli. Non si sa quali personaggi, saghe o ambientazioni verranno trasformati in mattoncini, ma la conferma di nuove uscite per il 2027 e oltre apre ufficialmente la strada a una vera gamma dedicata all’universo creato da Toriyama.

C’è infine un dettaglio ancora da chiarire sul calendario. La pagina prodotto italiana riporta al momento la dicitura “In arrivo: 4 ottobre 2026”, una data che non coincide con quelle indicate nella comunicazione ufficiale di LEGO Italia, che fissa invece l’uscita a novembre.

Fonte: TecnoAndroid