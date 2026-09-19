Google Pixel 11 Pro 512GB al minimo storico: 1.199 euro

Chi aspettava un calo di prezzo su Google Pixel 11 Pro ha di che sorridere, perché la versione da 512GB è scesa su Amazon a 1.199 euro invece dei 1.329 euro di listino, con lo sconto applicato a tre colorazioni. Parliamo del nuovo minimo storico per questa configurazione, arrivato a poco più di un mese dal debutto ufficiale della gamma, un tempismo che di solito non appartiene ai top di gamma appena usciti. Per chi preferisce diluire la spesa, Amazon mette a disposizione anche il pagamento in 12 rate da 99,92 euro.

L’offerta è stata verificata il 16 settembre 2026 alle ore 07:00, e vale la solita avvertenza che accompagna questo genere di promozioni: il prezzo può cambiare in base alla disponibilità, alla durata dell’offerta, al venditore, alle spese di spedizione e agli eventuali aggiornamenti applicati direttamente al carrello. Insomma, chi ci fa un pensiero farebbe bene a muoversi senza troppe esitazioni.

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Cosa cambia davvero su Pixel 11 Pro

La generazione presentata lo scorso 12 agosto non ribalta il tavolo, e va detto con chiarezza. Google ha scelto di lavorare di fino su quanto costruito con la serie precedente, concentrandosi su tre fronti che poi sono quelli che contano nell’uso quotidiano: autonomia, comparto fotografico e prestazioni. Niente stravolgimenti estetici, niente rivoluzioni annunciate a colpi di slogan, piuttosto una messa a punto di ciò che già funzionava.

Il cuore della novità è il nuovo Tensor G6, chiamato a gestire in maniera più efficiente il carico di lavoro legato alle numerose funzioni di intelligenza artificiale che ormai attraversano tutta l’esperienza software dei dispositivi Google. L’efficienza, in questo caso, non è un dettaglio da schede tecniche: è proprio ciò che permette di spingere sull’autonomia senza sacrificare la reattività del sistema. Il modello Pro in questione monta un display da 6,3 pollici, formato che continua a essere il punto di equilibrio per chi vuole un telefono completo ma gestibile con una mano sola.

Perché la versione da 512GB ha senso a questo prezzo

Il taglio da 512GB è tradizionalmente quello meno appetibile dal punto di vista del rapporto qualità prezzo, perché la memoria aggiuntiva viene pagata a caro prezzo rispetto al modello base. Quando però il differenziale si assottiglia, come accade con questi 130 euro di sconto secco, il discorso cambia. Chi produce molti contenuti in alta risoluzione, chi non ha voglia di ragionare ogni settimana su cosa cancellare, chi tiene tutto in locale senza affidarsi al cloud, trova qui una risposta concreta.

La promozione riguarda tre colorazioni, quindi non si tratta di una svendita limitata alla variante rimasta invenduta, ma di un allineamento più ampio del listino Amazon. E questo, di norma, è il segnale che il prezzo reale di mercato di Pixel 11 Pro si sta assestando su valori diversi rispetto a quelli del lancio.

Un posizionamento che parla chiaro

La strategia di Google con la famiglia Pixel 11 è stata coerente fin dalla presentazione: puntare sull’esperienza software e sull’integrazione dell’intelligenza artificiale più che sulla corsa ai numeri. Il fratello maggiore, Pixel 11 Pro XL, condivide buona parte dell’esperienza d’uso con il modello da 6,3 pollici, cambiando essenzialmente le dimensioni e ciò che ne consegue in termini di batteria e comfort di visione. Chi non ha bisogno di uno schermo generoso, quindi, non rinuncia praticamente a nulla scegliendo la variante più compatta.

Il pagamento rateale senza interessi tramite Amazon, con le 12 rate da 99,92 euro, rende la cifra più digeribile per chi non vuole esporsi con un esborso unico. Resta il fatto che 1.199 euro rappresentano il valore più basso mai registrato per Google Pixel 11 Pro nella configurazione con 512GB di memoria interna.

Fonte: TecnoAndroid