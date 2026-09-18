Fiat Topolino Dolcevita 2026: arrivano le portiere vere

Le porte arrivano davvero e cambiano parecchio la faccenda: la Fiat Topolino Dolcevita 2026 saluta i cordoni laterali che avevano fatto discutere e monta portiere vere, quelle che si aprono e si chiudono come su qualsiasi altra vettura. Resta il tetto apribile in tela, resta lo spirito da microcar da mare, ma con un livello di protezione che rende il quadriciclo elettrico molto più sensato anche quando il tempo decide di non collaborare.

La prima versione della Dolcevita era nata con un’idea precisa in testa, quella della piccola auto da spiaggia: nessuna portiera, apertura laterale chiusa soltanto da cordoni e capote in tela sopra la testa. Bellissima da vedere, un po’ meno pratica da usare tutti i giorni. La nuova interpretazione tiene l’anima all’aria aperta e aggiunge quel pezzo che mancava, aumentando la versatilità senza tradire il carattere del modello.

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Cosa cambia sulla Topolino Dolcevita 2026

La carrozzeria continua a essere proposta nella tinta Verde Vita, abbinata alla capote in tela e ai dettagli specifici dell’allestimento. Fiat conferma anche il Dolcevita Box, i tappetini e una serie di accessori pensati apposta per questa versione, quelli che di fatto costruiscono l’identità della vettura più della meccanica.

E la meccanica, per inciso, resta quella conosciuta. Topolino è un quadriciclo elettrico compatto, sviluppato in parentela stretta con Citroën Ami, con velocità massima di 45 km/h e autonomia dichiarata fino a 75 km. Sotto il pavimento lavora un motore elettrico da circa 6 kW alimentato da una batteria da 5,4 kWh, che si ricarica collegandosi a una normale presa domestica. Niente colonnine obbligatorie, niente complicazioni: si attacca la spina e si aspetta.

Le dimensioni raccontano il resto della storia. Appena 2,53 metri di lunghezza, un ingombro che in città fa la differenza tra trovare parcheggio e girare venti minuti. Tutta la filosofia del progetto ruota attorno a quel numero.

Prezzi e gamma della Fiat Topolino 2026

In Italia la Fiat Topolino Dolcevita viene proposta a listino a 10.490 euro, mentre chi preferisce la versione chiusa parte da 9.990 euro. Cinquecento euro di differenza per il tetto in tela e per l’allestimento dedicato, una cifra che nel segmento dei quadricicli pesa ma non stravolge i conti.

La gamma, però, non si ferma lì. È arrivata la Topolino Corallo, riconoscibile dalla nuova tinta di carrozzeria e dal quadro strumenti digitale aggiornato, un display da 5,7 pollici che porta un minimo di modernità in un abitacolo volutamente essenziale. Poi c’è Topolino Sport, più caratterizzata sul fronte estetico, e la serie speciale Vilebrequin, che allarga ulteriormente le possibilità di personalizzazione. Un ventaglio piuttosto ampio, considerando che si parla di un mezzo lungo due metri e mezzo.

Un modello che vende più di quanto si pensi

I numeri aiutano a capire perché Fiat continui a investire su questo progetto. Nel 2025 Topolino ha raggiunto una quota del 20% nel mercato europeo dei quadricicli, una fetta consistente per un modello relativamente giovane. In Italia il dato sale ancora: circa il 40% nel segmento dei quadricicli elettrici leggeri, praticamente due mezzi su cinque.

L’evoluzione del modello procede per passi piccoli ma continui. Prima l’arrivo della versione Dolcevita, poi le nuove colorazioni, il quadro strumenti digitale, le serie speciali e ora le portiere che correggono quello che era forse il limite più evidente della configurazione originale. Un aggiornamento che nasce dall’uso reale più che dal marketing, perché i cordoni laterali funzionavano benissimo in una giornata di sole lungo la costa e molto meno in un mercoledì di pioggia in centro città. Il posizionamento resta quello di sempre: mobilità urbana, spostamenti brevi, ricarica casalinga e una guida che privilegia la facilità di manovra rispetto a tutto il resto. Con la nuova Dolcevita, semplicemente, ci si può salire anche quando il cielo è coperto.

Fonte: TecnoAndroid