Chi apre l’app di monitoraggio della salute firmata Mountain View in questi giorni si trova davanti a un aggiornamento piccolo ma tutt’altro che indolore, perché Google Health 5.08 chiude definitivamente la porta agli account Fitbit e rende obbligatorio l’accesso con un account Google. È la release più leggera dal restyling di maggio, eppure porta con sé una decisione che tocca da vicino chi usava ancora le vecchie credenziali per entrare nell’app. Il punto centrale è tutto lì, nelle due righe delle note di rilascio. Il periodo di migrazione degli account Fitbit è terminato, quindi i login con le credenziali storiche non funzionano più. E c’è un dettaglio che conviene leggere due volte, i dati non migrati verranno cancellati. Nessuna zona grigia, nessuna proroga annunciata. Chi non ha completato il passaggio nei mesi scorsi si ritrova con uno storico che rischia semplicemente di sparire.

Cosa cambia davvero con la versione 5.08

Oltre all’obbligo dell’account Google, Google Health 5.08 sistema un problema di registrazione che aveva creato parecchi grattacapi. Riguardava gli utenti il cui indirizzo email era già stato associato in passato a un account Fitbit, un incrocio che finiva per bloccare la creazione del nuovo profilo. Adesso è possibile accedere con l’account Google preferito a prescindere dal fatto che quella stessa email fosse stata usata in precedenza sulla piattaforma Fitbit. Una correzione tecnica, certo, ma di quelle che risolvono un fastidio concreto per chi si era ritrovato in un vicolo cieco.

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Il resto del changelog è la classica formula che tutti conoscono, miglioramenti generali di stabilità e correzioni di bug. Niente funzioni nuove, niente sezioni ridisegnate. Sul fronte distribuzione la situazione è a due velocità, su iOS l’aggiornamento risulta già disponibile per tutti mentre su Android il rollout è ancora in corso e procede a scaglioni, come da prassi.

La roadmap dopo il restyling e il nodo Health Coach

Vale la pena guardare il quadro più ampio. Dopo il grande rinnovamento arrivato a maggio, Google si era presa l’impegno di sistemare una lista piuttosto lunga di problemi segnalati dagli utenti, e a oggi la maggior parte di quelle voci risulta chiusa. Quello che resta aperto ruota quasi interamente attorno all’Health Coach, la componente più ambiziosa e anche la più delicata dell’intera esperienza.

Le versioni precedenti avevano già lavorato in quella direzione. Con Google Health 5.06 era arrivata la possibilità di gestire il Coach direttamente dalla scheda Today, mentre Google Health 5.07 aveva portato un registro manuale più curato, mappe migliorate e altri ritocchi sparsi. Tre aggiornamenti in sequenza che raccontano un percorso di rifinitura progressiva più che di rivoluzione.

Sullo sfondo si muove anche l’hardware. Un possibile dispositivo Google comparso tra le carte della FCC potrebbe essere un fitness tracker basato su Wear OS, un’ipotesi che si incastra bene con la direzione presa dall’ecosistema salute dell’azienda dopo l’assorbimento completo del mondo Fitbit dentro l’app unificata.

Per chi usa quotidianamente l’app il consiglio pratico è semplice, verificare che la migrazione dell’account sia andata a buon fine e controllare che lo storico di attività, sonno e parametri sia effettivamente visibile dopo l’accesso con le credenziali Google. Perché la finestra per intervenire, stando a quanto comunicato con Google Health 5.08, si è chiusa l’11 settembre 2026 insieme al rilascio di questa versione.