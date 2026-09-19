WhatsApp marketing, aziende italiane indietro su API e CRM

Quando si parla di WhatsApp marketing nelle aziende italiane, il problema non è più convincere qualcuno a usare l’app. Quello è già successo, e da tempo. L’Osservatorio WhatsApp Marketing Italia 2026 ha messo in fila i numeri e il quadro che emerge racconta una cosa piuttosto precisa: il canale c’è, è adottato, viene usato ogni giorno, ma la maturità digitale delle imprese che lo utilizzano resta il vero collo di bottiglia. Tradotto: si scrive ai clienti su WhatsApp, però spesso lo si fa con gli strumenti e i processi di dieci anni fa.

L’adozione, dicono i dati raccolti, è ormai diffusa. Non un fenomeno di nicchia, non una sperimentazione riservata a chi ha un reparto marketing strutturato. Il canale è entrato nel quotidiano operativo di aziende di dimensioni molto diverse, e il suo baricentro è chiaro: il customer care. È lì che WhatsApp funziona meglio, è lì che i clienti si aspettano di trovare risposta, ed è lì che le imprese hanno investito più energie.

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Dove si ferma la corsa: API, CRM e numeri che non si leggono

Il punto dolente arriva subito dopo. Perché usare WhatsApp per rispondere a un cliente è una cosa, costruirci sopra un sistema è un’altra. L’Osservatorio segnala limiti evidenti sull’utilizzo delle API, quelle interfacce tecniche che permettono di collegare il canale a tutto il resto dell’infrastruttura aziendale. Senza quel passaggio, le conversazioni restano isolate, gestite a mano, dipendenti dalla disponibilità della persona che in quel momento ha il telefono davanti.

Da qui deriva il secondo nodo, che è l’integrazione con il CRM. Se i contatti raccolti su WhatsApp non finiscono dentro il sistema che gestisce anagrafiche, storico degli acquisti e attività commerciali, quel patrimonio informativo si disperde. Il cliente scrive, riceve risposta, la pratica si chiude e poi non rimane traccia strutturata di nulla. Un peccato, considerando quanto sia difficile oggi ottenere l’attenzione di qualcuno.

Terzo elemento, forse il più sottovalutato: la misurazione delle performance. Molte imprese non sanno dire con precisione quanto rendano le loro attività su WhatsApp, quali messaggi funzionino, dove si perdano i contatti lungo il percorso. E senza misurazione non c’è ottimizzazione, solo intuizione. Che a volte va bene, ma non è una strategia.

Le regole di Meta non sono un dettaglio burocratico

C’è poi il capitolo conformità, e qui il discorso si fa delicato. Le policy di Meta che regolano l’uso commerciale del canale sono precise e vengono aggiornate con una certa frequenza. L’Osservatorio rileva che un numero significativo di aziende italiane non è allineato, per disattenzione più che per malizia, ma il risultato pratico non cambia. Violare le regole su WhatsApp può significare limitazioni, blocchi, perdita dell’accesso a un canale su cui magari si è costruita buona parte della relazione con la clientela.

Il rischio, insomma, è costruire su un terreno che non si controlla del tutto. E la differenza tra chi ha capito questo aspetto e chi no si vedrà probabilmente nei prossimi mesi, quando le maglie della piattaforma tenderanno a stringersi ulteriormente.

Il ritratto complessivo che consegna l’Osservatorio è quello di un ecosistema in mezzo al guado. Le imprese italiane hanno superato la fase dello scetticismo, hanno portato WhatsApp dentro i processi di relazione con il cliente e ne hanno riconosciuto il valore. Manca il passaggio successivo, quello meno visibile e più faticoso: mettere ordine, collegare i sistemi, imparare a leggere i dati e stare dentro le regole di chi possiede la piattaforma. Il canale funziona già, ma per ora rende meno di quanto potrebbe.

Fonte: TecnoAndroid