Xiaomi Mijia Coffee Maker Pro: espresso e latte in automatico

Il caffè in Italia è materia delicata, e la nuova Xiaomi Mijia macchina caffè arriva proprio su questo terreno minato, con la promessa di mettere in casa qualcosa che somigli davvero all’espresso del bar. Il modello si chiama Mijia Smart Italian Semi Automatic Coffee Maker Pro e parte da un presupposto semplice, quasi banale a dirsi ma complicatissimo da realizzare: si mettono i chicchi dentro, esce la tazzina pronta.

Perché il punto è tutto lì. Fare un espresso decente non è premere un tasto e aspettare. Serve macinare i chicchi con la grana giusta, dosare la quantità corretta, tenere sotto controllo temperatura e pressione durante l’estrazione. E se poi si vuole un cappuccino o un latte macchiato, entra in gioco anche la gestione del vapore, che è un mestiere a sé. Chiunque abbia provato a montare il latte con una macchina domestica economica sa di cosa si parla.

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Cosa fa davvero la nuova Mijia di Xiaomi

La proposta di Xiaomi rientra nella categoria delle macchine semiautomatiche, quella fascia intermedia dove una parte del lavoro viene gestita dalla macchina e un’altra resta nelle mani di chi prepara. Nel caso della Mijia Pro, però, il livello di automazione è piuttosto spinto: integra macinatura, dosaggio, estrazione e anche la preparazione automatica del latte. Tutto dentro lo stesso corpo macchina, senza accessori da montare o passaggi manuali da imparare a memoria.

Il risultato, sulla carta, è una comodità quasi totale. Il caffè macinato fresco è uno di quei dettagli che fanno la differenza vera nella tazzina, molto più di quanto si pensi, perché un chicco macinato al momento conserva aromi che una polvere già pronta ha perso da settimane. Avere il macinacaffè integrato significa saltare completamente il problema, senza dover comprare un macinino a parte e senza dover capire quale regolazione sia quella giusta. A chi usa la macchina resta essenzialmente la manutenzione. Pulizia, decalcificazione, ricarica dei chicchi e dell’acqua. Il resto lo fa l’elettrodomestico, che è esattamente la logica con cui Xiaomi ha costruito buona parte del suo catalogo domestico negli ultimi anni.

Un mercato dove la concorrenza non manca

Il settore delle macchine da caffè automatiche è affollatissimo, e non da oggi. Ci sono marchi storici che su questo terreno costruiscono la propria reputazione da decenni, con prodotti che coprono ogni fascia di prezzo e ogni livello di complessità. Entrare in questo mercato con un prodotto che punta sull’automazione completa significa scontrarsi frontalmente con soluzioni già consolidate, spesso molto apprezzate da chi il caffè lo prende sul serio.

Xiaomi ci prova con l’approccio che conosce meglio, cioè integrare più funzioni possibili in un unico dispositivo e affidarsi al marchio Mijia, che l’azienda usa da tempo per la casa intelligente. La formula è quella di sempre: prendere una categoria di prodotto dove esistono già alternative valide e proporre qualcosa che faccia le stesse cose con meno passaggi intermedi.

Fonte: TecnoAndroid